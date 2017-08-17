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Balıklıgöl yeni görünüme kavuşuyor

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi: - "İstinat duvarları ve altyapı yenilemesi ile üst zemin katının değiştirilmesi ve çevre düzenleme işlemleri yapılacak. Gerekli yerlere bitki dikilecek. Tabela ve levha düzenleme işlemlerine ihtiyaç duyulan alanda çalışma yapılacak. Hedefimiz yıl sonunda yerleşkedeki çalışmaları tamamlayıp burayı kullanıma sunmaktır"

Balıklıgöl yeni görünüme kavuşuyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin yıl sonunda yenilenen görünümüyle turistlerin hizmetine sunulacağını bildirdi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin bölgenin en önemli tarihi ve turistik mekanlarının başında geldiğini söyledi.

Bölgedeki altyapının eski olduğunu ve potansiyeli kaldıramayacak durama geldiğini anlatan Çiftçi, yerleşkede altyapı, drenaj ve su tahliye kanallarının yenilenmesine yönelik çalışmaların etaplar halinde sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, "Kışın Balıklıgöl etraftaki taşkın sular nedeniyle yerleşkenin risk taşımasını istemiyoruz. Buradaki balıkların sağlıklı ortamda yaşayabilmesi için proje geliştirdik. Öncelikle Döşeme Camisi ve yine tünel ile üstündeki yapıların mukavemeti amaçlanıyor. Su kaçıran tüm noktaların perde duvarla örülmesi noktasında çalışma yapıyoruz. Yine yüzey kaplama işlemleri yapıyoruz." diye konuştu.

Çalışmaların Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun raporu doğrultusunda yapıldığına işaret eden Çiftçi, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın bulunduğu yerleşkenin, yeni bir görünüme kavuşacağını dile getirdi.

Yerleşkenin inanç turizmi açısından taşıdığı önemin farkında olduğunu anlatan Çiftçi, bölgede sorumluluk alınarak gereken hizmetin kamuoyuna sunulacağını vurguladı.

Çiftçi, yerleşkenin, tarihi dokusu korunarak geleceğe aktarılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ecdadın bize bıraktığı bu güzel mirasa, dünyada ve Türkiye'de tek olan, insanların geldiği, feyiz bulduğu, ibadet gerçekleştirdiği, ayrı ayrı duygularla karşılaştığı bu mekana bizim de gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Proje şu an başlanmış durumda. Yalıtımı, istinat duvarları ve altyapı yenilemesi ile üst zemin katının değiştirilmesi ve çevre düzenleme işlemleri yapılacak. Gerekli yerlere bitki dikilecek. Tabela ve levha düzenleme işlemlerine ihtiyaç duyulan alanda gerekli çalışma yapılacak. Yeni bir aydınlatma sistemiyle, yerleşkeyi Şanlıurfa'nın hizmetine sunacağız. Hedefimiz yıl sonunda yerleşkedeki çalışmaları tamamlayıp burayı kullanıma sunmaktır. Mevsim itibarıyla Balıklıgöl en az ziyaretçiyi aldığı için çalışmayı şimdi yapıyoruz."

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