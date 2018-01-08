Barınaktan çıkan 'Boncuk' sahnenin tozunu attırıyor

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nca bir barınaktan sahiplenilen "Boncuk" adlı köpek, "Fareler ve İnsanlar" adlı oyunda canlandırdığı "Dolares" ismiyle sahneye adım attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ekiplerince sokakta halsiz halde bulunan köpek, tedavisinin ardından Şehir Tiyatroları'nca sahiplenildi.

Şehir Tiyatroları'nda, yeni bir hayata başlayan "Boncuk", bir süre sonra John Stei̇nbeck'in yazdığı, çevirmenliğini Zeynep Avcı'nın üstlendiği "Fareler ve İnsanlar" oyununda, "Dolares" ismiyle yer aldı.

"İnsan canlısı bir hayvan"

Şehir Tiyatroları Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sevdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fareler ve İnsanlar" oyununda rol alan köpeğin, bazı nedenlerden değişmesi gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine ekip olarak barınaktan bir köpek sahiplenmeye karar verdiklerini aktaran Sevdi, "Hem onun için iyi olacaktı hem de bizim için. Geldiği günden itibaren kurumun içerisinde inanılmaz bir sıcak hava estirdi. O sıcaklığı hepimiz yaşamaya başladık. Geldiği zaman biraz halsizdi. Açıkçası sokak köpeklerinde ya da barınaktan gelen köpeklerde bazı travmalar oluyor. O yüzden de burada herkesin onu sıcak karşılaması hem bize iyi geliyor hem de onun hayatına iyi geldi çünkü insanlara karşı çok sıcak. İnsan canlısı bir hayvan." ifadelerini kullandı.

9 kez sahneye çıktı

Boncuk'un şu ana kadar 9 kez sahneye çıktığını aktaran Sevdi, köpeğin sahnede yaklaşık 30 dakika kaldığını anlattı.

Sevdi, oyunda Boncuk'un kötü bir sonu olduğuna işaret ederek, "Oyunda 'Dolares' diyoruz ona. Oyunda hazin bir sonu var. Çiftlikteki diğer insanlar tarafından istenmiyor. Hasta olduğu söyleniyor. Onun vurulması isteniyor. Sahibinin de ikna olmasıyla 'Dolares' ölüyor. Burada Boncuk'un bir sahibi yok. O burada bizim arkadaşımız çünkü biz onu sahiplenmiyoruz. Hayvanlar kendi sahiplerini seçerler. O bizim arkadaşımız, o bizim oyuncumuz." diye konuştu.

"Provalarda pek sıkıntı yaşamıyoruz"

Provalarda pek sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Sevdi, şunları kaydetti:

"Çok tedirgindi ama bu tedirginliği oyuna olumlu yansıdı. Oyundaki rolü hasta bir köpek. Tedirginliği onun rolünü tamamladı. Bu anlamda bize pek bir zorluk yaşatmadı. Kendisi çok akıllı, hisleri kuvvetli. Normalde herhangi bir binaya yaklaştıramazsınız ama oyun esnasında söz dinliyor. Anonsu bekler, 'Oyuncular yerlerinizi alın' anonsunu duyunca o da yerine geçiyor.