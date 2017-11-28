BARTIN (AA) - Bartın’da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) "Çınaraltı Söyleşileri" etkinlikleri kapsamında, seyircilerin de sahne aldığı "Tiyatro Sporu" oyunları sahnelendi.



Fikr-i Sahne ekibinin doğaçlama performans sergilediği oyun Bartın Kültür Merkezi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Tiyatro Sporu" ile gençlerin eğlenerek öğrenmesi, drama eğitimi kazanması ve medeni cesaretlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.



İzleyici olarak katılan öğrencilerin sahne aldığı oyun, tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi.

KYK Genel Müdür Yardımcısı Hasan Davulcu, yaptığı açıklamada, kurum olarak bu tür etkinliklerin yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

KYK'nın çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Davulcu, şöyle devam etti:



“KYK olarak 24 saat Türkiye genelinde 625 bin öğrenciyle beraberiz. Geçen yıl eğitim - öğretim döneminde 150 milyon yemek çıkartmışız. Yani Türkiye’ye sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği ikram etmişiz. Devlet, öğrencimize 330 lira beslenme yardımı yapıyor. Kurumumuz, devletimiz ve hükümet, siz öğrencilere hizmet edebilmek için sizi derslerine yoğunlaştırabilme adına, sizin gelecekte bu ülkeyi yönetebilecek donanımlı gençler olabilmeniz için gece gündüz çalışıyor.”



KYK İl Müdürü Zafer Çakan da geleceğe yön verecek sağlıklı düşünen gençleri topluma kazandırabilmek için birçok faaliyet yaptıklarını belirterek, “Güçlü Türkiye ve büyük Türkiye tasarrufuna uygun bir gençlik yetiştirmek için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz.” dedi.



Etkinliğe, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

