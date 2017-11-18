"Başka Haciz" adlı tiyatro gösterisi

İZMİR (AA) - Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği, anne ve babaları boşanma sürecinde olan çocukların yaşadıklarını konu alan "Başka Haciz" adlı tiyatro oyununu sahneye koydu.
Yönetmenliğini Ahmet Öztürk'ün üstlendiği oyunun ilk temsili Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Gösteride, ayrılma sürecindeki ya da ayrılan eşlerin "haczedilen çocukları" canlandırıldı.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, ayrılık sonrası ebeveyne yabancılaşma sendromuna giren çocukların gelecekte sorunlu bireylere dönüştüğünü belirtti.
"Başka Haciz" adlı oyunla farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Aksoy, Türkiye'nin başka şehirlerinde de tiyatro gösterimi gerçekleştireceklerini ifade etti.