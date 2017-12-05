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Başkentte 'Aile Arasında' filminin özel gösterimi yapıldı

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın, senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendiği "Aile Arasında" filminin özel gösterimi Ankara'da yapıldı.

Başkentte 'Aile Arasında' filminin özel gösterimi yapıldı

ANKARA (AA) - Bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılan özel gösterim öncesinde, Aile Arasında'nın senaristi Gülse Birsel ve filmin başrol oyuncularından Demet Evgar ile Engin Günaydın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Filmde oyuncu olarak da yer alan Birsel, filmlerinin hafta sonunda izlenme sayısında birinci sırada yer aldığını belirterek, gelen olumlu tepkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendisi için filmin beğenilmesinin gişe başarısından daha önemli olduğunu söyleyen Birsel, izleyenlerin filmden keyif almasının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Birsel, filmin yönetmeni Ozan Açıktan ile yıllardır arkadaş olduklarını ve birlikte film yapma hayali kurduklarını belirterek, "Senaryonun ilk yazıldığı andan itibaren paslaşarak gittik. Başından itibaren çok güzel bir akıl birliğiyle gittik. Aşağı yukarı ortak bir hayal kurmuşuz. O da çok güzel ortaya çıktı." dedi.

Evgar, filmin senaryosunun büyük bir dehayla yazıldığını söyleyerek, "Canlandırdığım karakter, benim içimde çok farklı ve beni rahatlatıcı bir yere dokundu. Ben de onun içinde elimden geldiğince yüzmeye çalıştım. Çok da zevk aldım." ifadelerini kullandı.

Engin Günaydın da Gülse Birsel'le birlikte çalıştıkları ilk sinema filmi olmasına rağmen birbirlerini daha önce tanıdıkları için çekimler sırasında herhangi bir zorluk yaşamadıklarını kaydetti.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

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