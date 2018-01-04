ANKARA (AA) - Ressam Elçin Şahal Oskay, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini anlattığı "Anadolu'da Turizmin Renkleri" sergisini, sanatseverlerin beğenisine sundu.

Milli Kütüphane'de düzenlenen serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal tarafından gerçekleştirildi.

Sergide, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Anadolu'daki tarihi yerlerin gözler önüne serildiği 80 suluboya eser bulunuyor.

Ressam Elçin Şahal Oskay, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 12 yaşından beri resimle ilgilendiğini, lise ve üniversite eğitimlerini resim üzerine aldığını söyledi.

İlk sergisini 2004 yılında öğrenciyken açtığını belirten Oskay, yurt içinde ve dışında toplam 20 sergi açtığını ifade etti.

Sergisinde, Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliklerini sulu boya tekniğiyle en iyi şekilde kağıda aktarmaya çalıştığını anlatan Oskay, şunları kaydetti:

"UNESCO kültür mirasımızı en iyi şekilde kağıda aktararak yansıtmaya çalıştım. Sergide, '2018 Troia Yılı' dolayısıyla yaptığım eserler de yer alıyor. Türkiye'nin, Anadolu'nun bütün güzelliklerini sanatsal bir bakış açısı kazandırarak, ölümsüzleştirmek ve belgelemek için resim tekniğini kullanıyorum. Resim yapmak duygu ve emek işidir. Anadolumuzun güzelliklerinin sergiler sayesinde daha çok izleyiciyle buluştuğunu düşünüyorum. Türkiye turizminin tanıtımının en iyi şekilde resimle de olabileceğini göstermeye çalışıyorum."

Sergi, Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda 15 Ocak'a kadar gezilebilecek.