Başlık ve şapka kültürü müzede toplandı

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Şapka inkılabına ev sahipliği yapan Kastamonu'daki müzede, Süleyman Demirel'in fötründen, Bülent Ecevit'in kasketine, MFÖ grubu üyelerinin şapkalarına kadar 600 örnek sergileniyor.

Şapka inkılabının Kastamonu'da ilan edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi, sergilenen şapka ve başlıklarla dikkati çekiyor.

Haftanın 7 günü ziyaretçilerini ağırlayan müzede, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit gibi devlet adamlarının yanı sıra Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Selda Alkor, Harun Kolçak, Safiye Soyman gibi ünlülerin, modacıların ve dünyanın farklı ülkelerinden kültürlere ait şapkalar sergileniyor.

- Şeker çuvalından dikilen şapkaları yumurta akıyla kolalamışlar

Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün şapka inkılabını Kastamonu'da yapacağını duyan vatandaşların hummalı bir çalışma içine girdiğini ifade ederek, "Kastamonulular bir gece sabaha kadar şeker çuvallarından şapka dikiyor. Bu şapkaları yumurta akıyla kolalayıp, Atatürk geldiğinde karşısına öyle çıkıyorlar. Bu bir inanmışlığı gösteriyor." diye konuştu.

- Yaratıcı müzeler arasında dünyada 3. sırada

Müzenin kuruluş hikayesi hakkında da bilgi veren Aynan, şunları dile getirdi:

"Atatürk şapka inkılabını burada yaptığı için Kastamonu açısından şapka daha bir anlam kazanıyor. 2008 yılında dönemin valisi bir şapka müzesi yapmaya karar verdi ve çalışmaları başlattık. Atatürk'ü ziyaret eden heyette bulunan üç kadının şapkalarını alarak bu işe başladık. Daha sonra büyüyerek devam etti. Orta Asya'da Hunların, Göktürklerin kullandıklarından, günümüzde Anadolu'da kullanılan başlıklara kadar, cumhuriyet döneminden günümüze kadar kullanılan şapkalar müzede sergilenmeye başlandı. Bunlar arasında ünlülerin giydiği şapkaların yanı sıra yöresel başlıklar da yer alıyor. Dünyanın birçok yerinden gelen farklı başlıklar da bu müzede bulunuyor. Günümüze kadar kullanılan birçok şapka burada sergileniyor. Şu anda yeni şapkaları koyacak yer bile bulamaz durumdayız."

Müzenin yaratıcı müzeler arasında dünyada 3. sırada gösterildiğine işaret eden Aynan, "Müzemiz ülkemizin ilk ve tek şapka müzesi. Müzede başlık ve şapka kültürünü yansıtan hepsi kullanılmış 600 örnek var. Müze bu özelliği ile yaratıcı müzeler arasında dünyada 3. sırada gösteriliyor." dedi.

- "Süleyman Demirel şapkasını bize kaptırdı"

Şapkaların birçoğunu sahiplerinden kendisinin aldığını söyleyen Aynan, "Mesela Süleyman Demirel'in şapkası imzalı. Onun şapkasını imzalatarak aldık. O şapka bizim için çok önemli çünkü 'Kaptırmam' dediği şapkasını bize kaptırdı. Buradaki tüm şapkalar giyilmiş. Her birinin ayrı bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.

Müzenin çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Aynan, "Biz şapka turizmi yapmak istiyoruz. Geçen hafta cumartesi günü 16 tur müzeyi ziyaret etti. Bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Yılın ilk 6 ayında 20 bin 391 kişi müzeyi gezdi. Burada sadece şapkaları göstermiyoruz, bir kültürü anlatıyoruz." sözlerine yer verdi.