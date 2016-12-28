



ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 1. Kemer Belediyesi Batı Akdeniz Surf Casting Yarışı düzenlenecek.

Anadolu Surf Casting Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASCODER) tarafından 7 ve 8 Ocak tarihlerinde Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı köyü sahilinde düzenlenecek organizasyona yerli ve yabancı yaklaşık 200 amatör balıkçı katılacak.

Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesinin de desteğiyle yapılacak etkinlikte balıkçılar, puanı en yüksek balık türlerini tutabilmek için yarışacak.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya, organizasyonu düzenlemelerindeki amaçlarının insanlara balık tutmayı sevdirmek ve Kemer turizmine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Altınkaya, yerli ve yabancı çok sayıda amatör balıkçının katılacağı yarışın güzel ve zevkli geçmesini beklediklerini kaydetti.

ASCODER Genel Sekreteri ve Yarış Koordinatörü Orhan Avşar ise katılımcıların, çupra, levrek, minekop, mırmır, sargos ve diğer türleri tutup puan almaya çalışacaklarını ifade etti.

Avşar, etkinlikte birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 500, üçüncüye 2 bin lira ödül verileceğini, en büyük balığı tutana ise bin 500 lira değerinde olta seti hediye edileceğini bildirdi.