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Batı Şeria'daki yerleşim biriminde çalışan Filistinli kadınların hayatı film oldu

-"Kanlı Fesleğen" adlı kısa film, Yahudi yerleşim birimlerinde çok düşük ücretler karşılığı zor şartlarda çalıştırılan 6 Filistinli kadının hayatını anlatıyor

Batı Şeria'daki yerleşim biriminde çalışan Filistinli kadınların hayatı film oldu

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan Filistinli kadınların yaşadıkları drama ışık tutan "Kanlı Fesleğen" gösterime girdi.

Ramallah kentindeki Halil es-Sekakini Kültür Merkezi'nde ilk kez gösterilen "Kanlı Fesleğen" adlı kısa film, Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Ağvar bölgesindeki Yahudi yerleşim biriminde çalışan 6 Filistinli kadının yaşadığı dramı anlatıyor.

Filmin yönetmeni ve gazeteci İlya Garbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu filmi çekerek çok düşük ücretler karşılığı zor şartlarda çalıştırılan Filistinli kadınların hayatına ışık tutmak istediğini belirtti.

Bu kadınların devamlı aşağılandığını, küçük düşürüldüğünü ve özellikle onları çalıştıran komisyoncular tarafından sömürüldüğünü ifade eden Garbiye, yaklaşık 15 dakika süren ve Filistinli kadınlarla röportajların da yer aldığı bu film aracılığıyla kadınların sesini hükümet kurumlarına duyurmayı ve Filistinlilere yerleşim birimleri yerine alternatif iş imkanları bulunmasını hedeflediklerini söyledi.

Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500'ü kadın yaklaşık 30 bin Filistinli çalışıyor.


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