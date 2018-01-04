Batman'ı anaokulu öğrencileri Muğla'ya tanıtacak

BATMAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uygulanan proje ile Batman Muğla'ya tanıtılacak.

Bakanlığın kentlerin tanıtımına yönelik hazırladığı "Bayrağımın Altında Ne Var Projesi" 81 ilde hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Batman'ın tanıtımı için seçilen 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğrencileri merkez ve ilçelerde ziyaretlerde bulundu. Karanfil sınıfı da kent merkezinde bulunan Batı Raman'daki petrol üretim kuyularını gezdi.

Öğrencilerin merkez ve ilçelerde gezdikleri yerlerde çektikleri görüntüler ve yöresel ürünler Muğla'daki Küçük Şeyler Anaokulunda açılan Batman standında tanıtılacak.

- "Öğrencilerin ülkesini tanıması amaçlanıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran AA muhabirine yaptığı açıklamada MEB'in hazırladığı projeyi Muğla'nın Menteşe Kaymakamlığı, Menteşe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü paydaşlığında yürüttüklerini söyledi.

Proje ile 15 Temmuz Şehitleri Anaokulu öğrencilerinin öğretmenleri eşliğinde ilçeleri gezerek elde ettikleri materyalleri Muğla'ya göndereceklerini dile getiren Kurtaran, "Proje ile öğrencilerin ülkesini tanıması, toplum olma bilinci kazanması, vatan sevgisinin geliştirilmesi amaçlanıyor." dedi.

Kurtaran bu doğrultuda öğrencilerin merkez ve ilçelere yönelik gezilere katıldığını anlatarak böylece öğrencilerin sınıf ortamından uzaklaşarak çevreyi tanımış olduğunu aktardı.

Öğrencilerin gezme fırsatı bulduğu Batı Raman'daki petrol kuyularını, yer altı ve yer üstü zenginliklerini yerinde görme, ülke ekonomisine katkısını öğrenme fırsatı da bulduğuna işaret eden Kurtaran, geziler kapsamında elde edilen tanıtıcı materyallerin Muğla'ya gönderileceğini belirtti.

Kurtaran, stantta sergilenecek ürünlerle kentin tanıtımının yapılacağını kaydetti.

Batı Raman Saha ve Yüzey Tesisleri Şefliği'ne giden öğrenciler bin 300 metre derinlikte petrol çıkarma çalışmalarını görme fırsatı buldu. Baş teknisyeni Veysi Aslan da çalışmalarla ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Öğretmen Serpil Atmaca proje çerçevesinde öğrencileri ile düzenlenen gezilere katıldıklarını söyledi.

Merkezin yanı sıra Sason, Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinin de gezildiğini dile getiren Atmaca, proje vesilesiyle ilin yanı sıra ilçelerin de tanıtıldığını aktardı.

Atmaca, Muğla'daki öğrencilerin petrol ile ilgili bilgi sahibi olacağını kaydetti.



