Bayburt Üniversitesinden kentin tarihi dokusuna destek

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt Üniversitesi, kentte tarihi binlerce yıl öncesine uzanan, taş duvarları ve ahşap bezemeleriyle dikkati çeken Bayburt evlerinden ikisini onararak kullanıma açacak.

Kışın sıcağı, yazın da serinliği muhafaza etmesiyle ünlü Bayburt taşının yöredeki taş ocaklarında işlendikten sonra ahşap da kullanılarak inşa edilen Bayburt evleri, asırlarca bölgede yaşayanların tercihi oldu.

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, taş duvarları, ahşap bezemeleri ile kırman örtüsüyle dikkati çeken evlerden 37'si, günümüze kadar ayakta kaldı. Sivil mimari örneği olarak tescili yapılan evlerin sahiplerine de 2863 sayılı yasa gereği proje ve uygulama desteği davetiyesi gönderildi.

Tarihi mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatan Bayburt Üniversitesi, tescili yapılmış bu evlerden ikisini onarmak için çalışma başlattı.

Şeyh Hayran ve Tuzcuzade mahallelerindeki iki Bayburt evi, üniversitenin yürüttüğü çalışmalar sonucu onarılarak kullanıma açılacak.

Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taş ve ahşabın muhteşem uyumuyla yüzlerce yıl önce inşa edilen Bayburt evlerini çeşitli nedenlerle kentte artık görmenin neredeyse mümkün olmadığını söyledi.

Kentteki bu tarihi yapıların ilgisizlik nedeniyle artık yok olmaya başladığını dile getiren Coşkun, "Bu duruma üniversite olarak kayıtsız kalamayız. Gönül ister ki bu evleri sahipleri restore ettirsin, aktive etsin ama belli ki onların da ekonomik durumları buna yetmiyor." dedi.

Coşkun, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın tarihi evlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması yönündeki arzusu üzerine üniversite olarak çalışma başlattıklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Bayburt Üniversitesi olarak araştırma yaparak bazı evlere de müşteri olduk ama çok yüksek fiyatlar istendi. Fiyatın yüksek olması aslında problem değildi ancak varisleri de çoktu. Bu durumda bütün varisleri bir araya getirerek satın alma işlemini gerçekleştirmek oldukça imkansız gibiydi."

Bu evleri korumak adına bir ara çözüm oluşturduklarına işaret eden Coşkun, uzun yıllar sürecek bir devir ya da kiralama yaparak evleri restore edip kullandıktan sonra sahiplerine iade etme fikrinin oluştuğunu belirtti.

Coşkun, bu anlamda ilk olarak Tuzcuzade Mahallesi'ndeki evin sahibi Hayri Tekin ile görüştüklerini, kendisinin evini ücretsiz 15 yıllığına üniversiteye devrettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Biz bu evi restore edip 15 yıl kullanacağız ve daha sonra sahiplerine iade edeceğiz. Yine Ulu Cami'nin civarında tarihi bir bina vardı. Bunun da Maliye Bakanımızın girişimiyle 15 yıllığına sahipleriyle anlaştık. Bu binaları restore edip 15 yıl kullandıktan sonra sahiplerine iade edince yine üniversitemiz bu evlerde kiracı olarak kalmaya devam edecek."

Bayburt Üniversitesinin Bayburt evlerinin korunması adına kentte önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Coşkun, evlerin aslına uygun restorasyon projelerinin hazırlanmaya başlandığını ve Anıtlar Kurulundan gerekli izinlerin alınmasının ardından inşaatların başlayacağını söyledi.

- "Üniversite çok aktif bir şekilde bu evleri kullanacak"

Coşkun, Bayburt Üniversitesinin çalışmasının yalnızca iki evle sınırlı kalmadığını, Demirözü yolu üzerinde inşası devam eden Baberti Külliyesi'nde de örnek bir Bayburt evi oluşturulacağını dile getirerek, "Hocalarımız il genelindeki mevcut Bayburt evlerini gezip hepsinin bariz özelliklerini tespit ederek bunları kompoze etti. Baberti Külliyesi'ndeki bu evde ziyaretçiler Bayburt evinin bütün özelliklerini görebilecek." ifadesini kullandı.

Bayburt Üniversitesince restore edilecek Bayburt evlerinin daha çok sosyal amaçlı kullanılacağını aktaran Coşkun, "Öğrenciler bu evleri ziyaret edecek. Buralarda kahve ve çay içecek, kitap okuyacak. Kış gecelerinde birtakım sosyal ve kültürel faaliyetler yapacak. Üniversite çok aktif bir şekilde bu evleri kullanacak. Tabiri caizse bu evler üniversitenin şehir içerisindeki konaklama yerleri, durakları olacak." diye konuştu.