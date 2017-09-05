Bayram tatilinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne yoğun ilgi

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde çoğunluğu il dışından gelen 150 bin kişi gezdi.

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, 10 günlük tatilde yurt dışından da yoğun ziyaretçi aldıklarını söyledi.

Bayram tatilinde hayvanat bahçesine 100 bine yakın kişinin gelmesini beklediklerini ancak bu sayının çok üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayram boyunca 150 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu sayıyı rekor olarak görüyoruz. Hayvanat bahçesinde daha çok Zooloji Müzesi, Safari Park ilgi gördü. Tabii bu kadar ziyaretçiyi ağırlamamızda en son buraya getirilen 'Cesur' ismindeki aslan ile 'Can' ismindeki şempanzenin de çok fazla katkısı var. Sosyal medya ya da televizyonlardan bu hayvanları görenler buraya geliyor." diye konuştu.

Bu kadar ziyaretçiyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Özsöyler, "Ziyaretçilerin yüzde 80'ini il dışından gelenler oluşturuyor. Her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Herkesin gelip, buradaki güzellikleri görmesini bekliyoruz. Yeniliklerle hayvanat bahçemizin ziyaretçi sayısını artıracağız." dedi.

İstanbul'dan ailesiyle gelen Mehmet Bulut ise "Hayvanat bahçesini gezdik. İlk kez geliyorum, bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. İlgimi en çok bozkurtlar çekti, çok beğendim." şeklinde konuştu.

Batman'dan gelen Kasım Aksallı da ailesinin tavsiyesi üzerine hayvanat bahçesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Çocuklarım burayı çok beğendi, birçok hayvanı ilk kez görmenin heyecanını yaşadı. En çok yırtıcı hayvanları sevdik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.