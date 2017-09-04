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Bayramı ailesinden ve vatanından uzakta geçirdi

- Suriye'nin Çobanbey bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın attığı havan mermi sonucu yaralanan 15 yaşındaki Suriyeli Abdulrezak, tedavisinin sürdüğü Kilis'te ailesinden uzak buruk bayram geçiriyor

Bayramı ailesinden ve vatanından uzakta geçirdi

KİLİS (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından atılan havan mermisi sonucu yaralanan 15 yaşındaki Suriyeli Abdulrezek Tercit, Kilis'te buruk bir bayram geçiriyor.

Abdulrezek Tercit, Halep'in Çobanbey ilçesinde 8 ay önce arkadaşıyla motosikletle seyir halindeyken, terör örgütü DEAŞ tarafından atılan havan mermisi sonucu yaralandı.

Çobanbey Sınır Kapısı'ndaki sağlık personelleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen Tercit, buradaki tedavisi sayesinde yeniden sağlığına kavuştu.

Ağabeyi ile Selahaddin-i Eyyubi Yardım Derneğinin hasta bakım evinde kalan Tercit, fizik tedavileri yapıldığı için Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ve ailesinin yanına gidemedi.

Ailesinden ayrı bayram geçirmenin üzüntüsünü yaşayan Abdulrezak, dernek gönüllüleri ve ağabeyinin desteği ile moral buluyor.

Tercit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağladığı imkanlar sayesinde tedavi olabildiğini söyledi.

Havan mermisinin atıldığı sırada arkadaşının motosikletiyle eve gittiğini belirten Tercit, patlama sonucu vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel parçası isabet ettiğini dile getirdi.

Fizik tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Kilis’teki hasta bakım evinde kaldığını anlatan Tercit, "Tedavim sürdürdüğü için iki bayramdır ailemin yanına gidemiyorum. Selahaddin-i Eyyubi Yardım Derneğinin hasta bakım evinde kalıyorum, burada bizim ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Ama ailemden uzak bayram geçirmek çok zor oluyor. İnşallah tedavi sürecim tamamlandıktan sonra ülkeme geri döneceğim." diye konuştu.

Tercit, Türk doktorlarına ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, Türkiye sayesinde iyileştiğini bu nedenle minnettar olduğunu vurguladı..

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Buruk Bir BayramSalahaddin-i Eyyubi Yardım DerneğiSuriyeli Abdulrezek TercitTerör örgütü DEAŞ
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