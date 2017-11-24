Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi sıra gecesi Soçi Abdullah Keleş HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen
Ette devrim yaptı
Ette devrim yaptı
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım

BBDSO'dan "Bagetlerin Dansı" konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Fransız perküsyon sanatçısı ve besteci Emmanuel Sejourne ile Sylvie Reynaert ikilisini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki konseri, İtalyan...

BBDSO'dan

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Fransız perküsyon sanatçısı ve besteci Emmanuel Sejourne ile Sylvie Reynaert ikilisini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki konseri, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Sejourne'nin orkestra için yazdığı renkli konçerto marimba gibi vurma çalgılarla sahneye taşındı. Sejourne ve Reynaert ikilisi, BBDSO eşliğinde eserlerini seslendirdi.

Gecede, Sejourne'in "İkili Konçerto" ve F. Mendelsshon "Senfoni No .4" gibi eserler de bagetlerin tınısıyla Sejourne ve Reynaert ikilisi tarafından yorumlandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bölge Devlet Senfoni OrkestrasıEmmaunel SejourneSylvie Reynaert
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5