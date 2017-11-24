BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Fransız perküsyon sanatçısı ve besteci Emmanuel Sejourne ile Sylvie Reynaert ikilisini Bursalı sanatseverlerle buluşturdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki konseri, İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetti.



Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Sejourne'nin orkestra için yazdığı renkli konçerto marimba gibi vurma çalgılarla sahneye taşındı. Sejourne ve Reynaert ikilisi, BBDSO eşliğinde eserlerini seslendirdi.

Gecede, Sejourne'in "İkili Konçerto" ve F. Mendelsshon "Senfoni No .4" gibi eserler de bagetlerin tınısıyla Sejourne ve Reynaert ikilisi tarafından yorumlandı.