BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yeni yılın ilk konserinde, viyolonsel sanatçısı Gülgün Akagün Sarısözen'i ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Senfonik Sürpriz" ismiyle düzenlenen konseri Şef Burak Tüzün yönetti.
Sarısözen, BBDSO eşliğinde Avusturyalı Friedrich Gulda'nın caz ve klasik müzikle harmanladığı viyolonsel konçertosu ve çeşitli eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu.
Konser sonunda ayakta alkışlanan sanatçı Sarısözen'e çiçek takdim edildi.