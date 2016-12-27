BBDSO'dan yeni yıl konseri

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Aralık'ta yeni yıl konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

BBDSO'dan alınan bilgiye göre, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi ve Genel Müzik Direktörü Tulio Gagliardo Varas'ın yöneteceği konserde, Orkestra Allegra'nın kurucusu ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İzmir Devlet Konservatuvarı şan bölümü öğretim görevlisi Tenor Aydın Uştuk ile Orkestra Allegranın solistlerinden vokalist Sılay Erman solist olarak yer alacak.

Orkestra ve solist sanatçılara DEÜ İzmir Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü Öğretim Görevlisi Piyanist Efe Sezer de eşlik edecek.

J. Strauss'un Viyana stilinde bestelediği valsleri ve Radetzky Marşı, Puccini, Donizetti ve Lehar'ın arya ve düetleri başta olmak üzere çeşitli müzikallerden seçme parçaların yer alacağı konsere, Demir Demirkan'ın besteleri de renk katacak.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleşecek konser, 29 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

