BDT'de yeni oyunun prömiyeri yapıldı

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosunun (BDT), 2017-2018 tiyatro sezonunda ikinci prömiyer oyunu "Antrikot" sanatseverlerle buluştu.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nda prömiyeri gerçekleştirilen "Antrikot" oyununu Bülent Usta yazdı ve Nesimi Kaygusuz yönetti.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Özlem Karabay, ışık tasarımı Yüksel Aymaz, koreografisi Nazlı Uğurtaş, müzikleri ise Efe Ünal'a ait.

Demet Oran, Sinan Demir, Cem Arabacıoğlu, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Emre Nurettin Örük, Çağrı Dulun ve Sedat Parlakgün'ün rol aldığı oyunda, aldığı akademik eğitimin ardından güç ve kariyer hedefine giden yolda, tüm değer yargılarını hiçe sayarak ilerleyen Baran'ın çevresi tarafından beğenilen ve değer verilen biri olmayı başarması anlatıldı.

Kapitalist sistemin, insanları içine soktuğu durumu ele alan "Antrikot" oyunu, etik, ahlak, sevgi, dostluk, başarı ve mutluluk gibi kavramları yeniden sorgulatıyor.

Oyun, yarın, perşembe ve cuma günü saat 20.00'de, 18 Kasım Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

