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BDT'den iki yeni oyun

- Bursa Devlet Tiyatrosu, "Sara'yı Evlendirmek" ve "Karıncalar" oyunlarını sahneleyecek

BDT'den iki yeni oyun

BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Sara'yı Evlendirmek" ve "Karıncalar" oyunlarını izleyicilerin beğenisine sunacak.

Amerikalı yazar Sam Bobrick'in yazdığı, Eylül Aktürk'ün Türkçeye çevirdiği ve Bursa Devlet Tiyatrosunca sahneye uyarlanan "Sara'yı Evlendirmek" oyununu Murat Sarı yönetiyor. Oyunun ışık tasarımını Ali Karaman, dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Funda Çebi ve müziklerini Cem İdiz üstlendi.

Demet Oran, Kemal Okur, Arzu Tan Bayraktutan, Nazlı Ceren Argon ve Nurettin Örük'ün rol aldığı oyunda, hayatını kariyerine adamış ve bu yolda yalnızlığı tercih etmiş başarılı bir avukat olan Sara'nın, kuzeni Martha tarafından sıra dışı ve biraz da çılgınca yöntemlerle evlendirme çabası anlatılıyor. Sahnedeki her karakterde izleyicinin kendinden yahut hayatına dokunan kişilerden bir parça bulacağı oyunda, Martha'nın girişimlerinin yanı sıra aşk ve evlilik kavramları da samimi bir dille irdeleniyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün saat 20.00'de sahnelenecek, 3 ve 4 Ocak'ta da yine aynı saatte seyirciyle buluşacak.

John Steinbeck ile Boris Vian'ın yazdığı, Ülkü Tamer'in çevirdiği ve Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı "Karıncalar"ı Halil Akarsu yönetiyor. Oyunun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını Ali Karaman yapıyor.

Kamil Korunan, Cansu Yılmaz, Salih Salcan ve Ali Bircan Teke'nin rol aldığı oyunda, hiç bilmediği topraklara, tanımadığı insanları öldürmeye giden ve savaşın tam ortasında çırpınışlarının son bulmasını bekleyen bir askerin durumu izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.


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Bursa Devlet TiyatrosuBursa'da Kültür SanatKarıncalarSara'yı EvlendirmekTiyatro
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