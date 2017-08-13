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Bebek sevincini çadırda yaşadılar

- Fındık toplamak için Şanlıurfa'dan Ordu'ya gelen iki ailenin bebekleri, mevsimlik tarım işçileri için kurulan çadırda dünyaya geldi

Bebek sevincini çadırda yaşadılar

ORDU (AA) - Şanlıurfa'dan fındık toplamak için eşleriyle Ordu'ya gelen iki anne adayı, bebeklerini kaldıkları çadırda dünyaya getirdi.

Her yıl olduğu gibi bu sezon da Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen binlerce mevsimlik tarım işçisi Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde Valilik tarafından hazırlanan konaklama alanlarına yerleşerek çadır kurdu.

Şanlıurfa'dan eşi Murat ile gelen Yüksel Çakmak, 5 gün önce Altınordu ilçesine bağlı Uzunise Mahallesi'ndeki çadırında doğum yaptı. İlk kez anne baba olma sevincini çadırda yaşayan çift, bebeklerine "Sevda" adını verdi.

Şanlıurfa'dan gelen Sinan ve Selma Gökpınar çifti ise üçüncü çocukları olan "Damla"yı 8 gün önce konakladıkları çadırda kucaklarına aldı.

Konaklama alanındaki diğer ailelerinin yardımıyla dünyaya gelen bebekler, doğumun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Biri 3, diğer ise 2,5 kilogram ağırlığındaki bebekler, alandaki diğer aileler ve çocukların da ilgi odağı oldu.

Öte yandan, konaklama alanında kalan çocukların İl Sağlık Müdürlüğünce düzenli şekilde sağlık taramasından geçirildiği öğrenildi.




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AileÇADIRFındık İşçileriMevsimlik Tarım IşçileriOrdu
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