Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi açıldı

ANKARA (AA) - Ankara CerModern Sanat Merkezince, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, şairin şiirinden yola çıkılarak "Sevmek Güzel Meslek" adı verilen Bedri Rahmi Eyüboğlu sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluştu.



Serginin yöneticiliğini ve koordinatörlüğünü yapan Fahri Özdemir, CerModern'de gerçekleşen açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi ilk kez büyük bir mekanda ve çok kapsamlı olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, Ankaralı sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti.



Özdemir, bir buçuk yılda hazırladığı serginin hazırlık aşamasını anlatarak, "Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Bedri Rahmi Eyüpoğlu sergisini hazırladık. Çok özelliği olan ve beni çok duygulandıran bir sergi oldu." şeklinde konuştu.



Sergide yaklaşık 200'e yakın eser, 300'e yakın objenin sanatseverlerin beğenisine sunulduğuna dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Sergide yer alan 200'e yakın eser ve 300'e yakın obje ilk kez görücüye çıktı. Mesela 'Karagözün Gemisi'nin restorasyonunda bulunmak ve bu eserleri Ankaralılarla buluşturmak bizim için çok önemli. Büyük bir ustanın, bir araya gelen bu kadar büyük kapsamlı sergisi bugüne kadar hiç yapılmamıştı, bundan sonra da yapılacağını pek sanmıyorum. Bu eserleri toplarken torunu Sabahattin Rahmi Eyüpoğlu'nun bize çok büyük katkısı oldu, Kalamış'daki evinde olan çalışmaları buraya getirdik. Daha önemlisi yaklaşık 30 koleksiyonerden de eseri topladık, bize güvendiler hepsine çok teşekkür ediyorum. Ankaralıların böyle bir sergiyi bir daha göreceklerini sanmıyorum ve bu sergiyi kaçırmasınlar diyorum."



"Bedri Rahmi Türk edebiyatında ve resim sanatında köşe taşıdır"



Serginin küratörü Hanefi Yeter ise Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun talebesi olduğunu belirterek, "Onunla 4-5 yıl aynı atölyede, mekanda beraber çalıştık. Bazı hocalar atölyesinde, bazı hocalar da okulda hocalık yaparlar, Bedri Rahmi'nin normal hayatı bunların ikisinin karışımıydı. Onun ayrıca yazı, şiir ve edebiyat tarafı da vardı. Onun evinde kaldığım zamanlarda gördüğüm, sabah saat 6'da kalkıp, 8'e kadar resim yapan, saat 9'da okuluna gidip dersini veren talebesiyle çok iyi ilişkileri olan bir hocaydı." dedi.



Türk resim sanatında Bedri Rahmi'nin çok sayıda talebesi olduğunu aktaran Yeter, şunları kaydetti:

"Bedri Rahmi atölyesine gittiğimiz zaman o küçücük atölyede biz 55 talebeydik, bu akademi de büyük bir rekordur. Bedri Rahmi bizi atölyeye hapsetmezdi, İstanbul'un bazı semtlerine gönderirdi. Tophane'ye yollardı mesela ve 'Gidin oradaki halkı, sokakları tanıyın' derdi. Biz sokaklarda çalışmalar yapardık. Ayrıca benim için çok özel bir yanı var, Ben Bedri Rahmi'nin evine gittiğim zaman orada gördüm ki bir sanatçı yatmasıyla yemesi ve içmesiyle uyumasıyla çalışmasıyla bir yek vücuttur, yani hepsi bir araya geldiği zaman sanatçı olunuyor. Yoksa memur gibi masanın başında resim yap, git dersini ver, dolaş. O öyle birisi değildi."



7 Nisan-30 Temmuz tarihlerinde görülebilecek sergi boyunca Bedri Rahmi Eyüboğlu hakkında birçok edebiyat söyleşisi ve şiir dinletileri de gerçekleştirilecek.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç