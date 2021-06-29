Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nden Müsilaj Paneli
Kentin yeni felaketi: Müsilaj
Epson’dan tablet ve akıllı telefondan fiş yazdıran POS çözümü
Cepten fiş yazdıran POS
Girişimciye özel fırsat
Girişimciye özel fırsat
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı tekrar aday olduğunu açıkladı
Aydın Dinçer yeniden aday
Tebrikler Skoda
Tebrikler Skoda

beIN CONNECT’te Temmuz Ayının Öne Çıkanları

Temmuz ayında beIN CONNECT; yepyeni dizilere, orijinal yapım programlara ve ses getirmiş birbirinden kaliteli filmlere merhaba diyor.

beIN CONNECT’te Temmuz Ayının Öne Çıkanları
banner17

beIN CONNECT, HBO yapımı The White Lotus gibi yeni dizileri Temmuz ayında kütüphanesine ekleyip yepyeni filmleri de sinemalardan sonra ilk kez izleyicisiyle buluşturmaya devam ederken  beIN ORIGINALS yapımı yepyeni iki program “İlker Çağlayan ile İyi Alışkanlıklar” ve “Labofem’in Bitki Atölyesi” ile de izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. 

Temmuz Ayında Yeni Diziler beIN CONNECT’te!

  • Oyuncu kadrosunda Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Jake Lacy, Alexandra Daddario, Steve Zahn, Sydney Sweeney gibi yıldızların buluştuğu ve tropikal bir resort otelde çalışanlar ile konuklar arasındaki eğlenceli ilişkileri konu edinen HBO yapımı mini dizi “The White Lotus”, ABD’den 24 saat sonra, 12 Temmuz’dan itibaren; 
  • Başrollerini zamanında çok sevilen ve konuşulan “Fringe” dizisiyle tanınan Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater ve Carrie Preston’ın paylaştığı, ameliyathanesine rutin bir operasyon için giren hastaların ya ölmelerine ya da sakat kalmalarına neden olan Dr. Duntsch’un kan donduran gerçek hikayesini konu alan “Dr. Death” 16 Temmuz’dan itibaren;
  • Koronavirüsün ikinci dalgasının New York’u vurmasıyla birlikte aynı apartmanda yaşayan iki komşunun iş ve özel hayatlarıyla bu yeni düzene alışma çabalarını anlatan, başrollerinde Audra McDonald, Taylor Schilling ve Steven Pasquele’nin yer aldığı mini dizi The Bite, 16 Temmuz’dan itibaren beIN CONNECT’te dizi severlere sunuluyor.

Yepyeni beIN ORIGINALS Programlar sadece beIN CONNECT’te!

beIN Connect, Temmuz ayında “Labofem’in Bitki Atölyesi” ve “İlker Çağlayan ile İyi Alışkanlıklar” isimli yepyeni beIN ORIGINALS programlarını izleyicisi ile buluşturuyor. 

  • Her bölümde başarısı ve öne çıkan kimlikleriyle tanınan birbirinden özel konukları ağırlarken, bir yandan da hazırlayacağı özgün yemeklerle hem konuğunun hem de izleyicilerin beslenme ve yaşam alışkanlıklarına ‘iyilik’ getirecek “İlker Çağlayan ile İyi Alışkanlıklar” 9 Temmuz’da tüm bölümleriyle;
  • Her bölümünde yeni bir bitki ve o bitkinin hikayesinin anlatılacağı, atölyenin kurucusu Fem Güçlütürk’ün anlatımı ile ekranlara gelecek “Labofem’in Bitki Atölyesi”, 16 Temmuz’dan itibaren her Cuma, sadece beIN CONNECT’te!

Birbirinden Kaliteli Filmler Temmuz Ayında beIN CONNECT’te!

  • Yönetmenliğini Agnieszka Holland’ın üstlendiği, prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan, hayatını insanları tedavi etmeye adayan bitki uzmanı Jan Mikolasek'in gerçek hayat hikayesini konu edinen “Şarlatan” (Charlatan), Türkiye’de ilk kez, 1 Temmuz Perşembe;
  • Başrolde ünlü korku yazarı Shirley Jackson rolünde Elisabeth Moss’u izlediğimiz, 1940'ların sonlarında yazdığı ‘Hangsaman’ adlı romanının yaratım sürecinine odaklanan “Shirley”, Türkiye’de ilk kez, 4 Temmuz Pazar;
  • Başrollerini Gerard Butler ve Morgan Freeman’ın paylaştığı, ABD başkanını koruyan Mike Banning’in başından geçen olayları aktaran “Kod Adı: Angel” (Angel Has Fallen), sinemalardan sonra ilk kez, 11 Temmuz Pazar;
  • Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan, Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde eli silahlı çocukların vahşi doğanın ortasındaki zorlu mücadelesini anlatan Monos, 13 Temmuz Salı;
  • Steve Carell ve Timothée Chalamet’ın başrollerini paylaştığı, uyuşturucu bağımlısı oğlunu bu bataktan kurtarmaya çalışan bir babanın mücadelesinin anlatıldığı “Güzel Oğlum” (Beautiful Boy), 15 Temmuz Perşembe;
  • Filmin müziklerinin bestesini Yüzüklerin Efendisi'nin Oscar ödüllü bestecisi Howard Shore’un yaptığı, çocukluk arkadaşı olan bir keman virtüözünün aniden kaybolmasının ardından Avrupa'da onu aramaya çıkan bir İngiliz’in arkadaşını bulma çabalarını anlatan, “İsimlerin Şarkısı” (The Song of Names), Türkiye’de ilk kez, 24 Temmuz Cumartesi;
  • Berlin Altın Ayı ödüllü, İran'da her sıradan insanın başından geçebilecek ve korkunç sonuçlar doğurabilecek dört ayrı öyküyü konu alan “Şeytan Yoktur” (Sheytan Vojud Nadarad) 27 Temmuz Salı;
  • ABD'nin muhafazakâr Orta Batı kentlerinden birinde vuku bulacak belediye başkanlığı yarışı için görevlendirilen demokrat bir strateji uzmanının eğlenceli seçim kampanyasının hikayesini anlatan “Dürüst Aday” (Irresistible), Türkiye’de ilk kez, 31 Temmuz Cumartesi beIN CONNECT’te. 

 

beIN CONNECT’te Temmuz ayının tüm dizi ve filmleri şu şekilde:

DİZİLER

Yayın Günü

Dizi Adı

Sezon Bilgisi

6 Temmuz’dan itibaren her Salı

In The Dark

Yeni Sezon

9 Temmuz’dan itibaren her Cuma

Evil

Yeni Sezon

12 Temmuz’dan itibaren, ABD’den 24 saat sonra, her Pazartesi

The White Lotus

Yeni Dizi

16 Temmuz'dan itibaren her Cuma

The Bite

Yeni Dizi

16 Temmuz’dan itibaren her Cuma

Dr. Death

Yeni Dizi

23 Temmuz’dan itibaren her Cuma

Intelligence

Yeni Sezon

30 Temmuz’dan itibaren her Pazartesi-Çarşamba-Cuma

Betty

Yeni Sezon

 

 

 

SİNEMALARDAN SONRA İLK KEZ YAYINLANACAK FİLMLER

Yayın Günü

Orijinal Adı

Türkçe Adı

7  Temmuz

Çarşamba

Alone

Tek Başına

11 Temmuz

Pazar

Angel Has Fallen

Kod Adı: Angel

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAYINLANACAK FİLMLER

Yayın Günü

Orijinal Adı

Türkçe Adı

1 Temmuz     

Perşembe

Charlatan

Şarlatan

1 Temmuz

Perşembe

The Winter Lake

Kış Gölü

1 Temmuz

Perşembe

Possessor Uncut (Possessor)

Possessor: Sahip

3 Temmuz

Cumartesi

Dauntless: The Battle of Midway

Korkusuzlar: Midway Savaşı

4 Temmuz

Pazar

Shirley

Shirley

7 Temmuz

Çarşamba

Meek's Cutoff

Kestirme Yol

10 Temmuz

Cumartesi

Astronaut

Astronot

16 Temmuz

Cuma

How to Build a Girl

Bir Kahraman Nasıl Yaratılır

17 Temmuz

Cumartesi

Buddy Games

Arkadaş Oyunları

17 Temmuz

Cumartesi

The Tax Collector

Tahsilatçı

23 Temmuz

Cuma

Welcome to Sudden Death

Ani Ölüm 

23 Temmuz

Cuma

Spontaneous

Aniden

31 Temmuz

Cumartesi

Irresistible

Dürüst Aday

YENİ GELEN DİĞER FİLMLER

Yayın Günü

Orijinal Adı

Türkçe Adı

1 Temmuz

Perşembe

Paul Blart: Mall Cop

Sakar Polis

1 Temmuz 

Perşembe

Bling

En Süper Kahramanlar

1 Temmuz

Perşembe

Joe

Joe

1 Temmuz

Perşembe

Paul Blart: Mall Cop 2

Sakar Polis 2

1 Temmuz

Perşembe

Blue Ruin

İntikam

2 Temmuz

Cuma

Starred Up

Yüksek Risk

4 Temmuz

Pazar

The Burglars (Le Casse)

Hırsızlar

4 Temmuz

Pazar

Labyrinth

Labirent

5 Temmuz

Pazartesi

13 Going on 30

Keşke 30 Olsam

5 Temmuz

Pazartesi

Archipelago

Takımada

13 Temmuz

Salı

Monos

Monos

14 Temmuz

Çarşamba

Grimsby (The Brothers Grimsby)

Grimsby Kardeşler

15 Temmuz

Perşembe

The Dark Crystal

Siyah Kristal

15 Temmuz

Perşembe

Beautiful Boy

Güzel Oğlum

15 Temmuz

Perşembe

Open Season

Çılgın Dostlar

15 Temmuz

Perşembe

Open Season 2

Çılgın Dostlar 2

15 Temmuz

Perşembe

Open Season 3

Çılgın Dostlar 3

16 Temmuz

Cuma

To Sir, with Love

Sevgili Hocamız

18 Temmuz

Pazar

Olanlar Oldu

Olanlar Oldu

18 Temmuz

Pazar

Filth

Pislik

20 Temmuz

Salı

This Is the End

Buraya Kadar

21 Temmuz

Çarşamba

Billy Lynn's Long Halftime Walk

Billy Lynn'in Uzun Yürüyüşü

23 Temmuz

Cuma

Straw Dogs

Köpekler

27 Temmuz

Salı

There Is No Evil (Sheytan Vojud Nadarad)

Şeytan Yoktur

28 Temmuz

Çarşamba

xXx: State of the Union

xXx 2

29 Temmuz

Perşembe

To Sir, with Love II

Sevgili Hocamız 2

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
With Love IIXXx: State Of The UnionThere Is No Evil (Sheytan Vojud Nadarad)Straw DogsBilly Lynns Long Halftime WalkThis Is The EndFilthOlanlar OlduWith LoveTo SirOpen Season 3Open Season 2Open SeasonBeautiful BoyThe Dark CrystalGrimsby (The Brothers Grimsby)MonosArchipelago13 Going On 30LabyrinthThe Burglars (Le Casse)Starred UpBlue RuinPaul Blart: Mall Cop 2JoeBlingPaul Blart: Mall CopIrresistibleSpontaneousWelcome To Sudden DeathThe Tax CollectorBuddy GamesHow To Build A GirlAstronautMeeks CutoffShirleyDauntless: The Battle Of MidwayPossessor Uncut (Possessor)The Winter LakeCharlatanAngel Has FallenAloneBettyIntelligenceDr. DeathThe BiteThe White LotusEvilIn The DarkBeIN ORIGINALSBeIN CONNECTSinemaFilm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1