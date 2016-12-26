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Belediye ekiplerinden gece kar mesaisi

- Van'da KHK ile görevlendirme yapılan Erciş Belediyesinde ekipler, ilçede gece etkili olan kar yağışı sonrasında Türk bayrağı asılı iş makineleriyle karla mücadele çalışması yapıyor

Belediye ekiplerinden gece kar mesaisi

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van'ın Erciş Belediyesi'nde ekipler karla mücadele çalışması yürütüyor.

İlçede dün gece etkili olan kar yağışı sonrasında belediye ekipleri ilçe genelinde Türk bayrağı asılı iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Erciş Belediye Başkan Vekili görevini yürüten Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar'ın yakından takip ettiği çalışmalarda belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe merkezi, bağlı mahalle, sokak, cadde ve kaldırımlarda kar küreme ile yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erciş Belediyesi Makine Bakım Onarım Şefi Şahin Işıkçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmalarını 4 greyder, 2 loder, 4 hidromek ve 6 kamyonla yürüttüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın rahat etmesi için ne gerekiyorsa onu yapıp ilçemizin huzurlu bir şekilde ulaşımın sağlanması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Vatandaşlardan "teşekkür" telefonları aldıklarını kaydeden Işıkçelebi, "Kaymakam beyin talimatları doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar çalışmaları memnuniyetle karşılıyor." diye konuştu.

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