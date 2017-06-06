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"Beni Bul" sergisi açıldı

- İstiklal Caddesindeki Akbank Sanat'ta, 23 sanatçı ve bir kolektifin eserlerinden oluşan sergi 29 Temmuz tarihine kadar görülebilecek

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat, Merih Akoğul’un küratörlüğünü üstlendiği 23 sanatçı ve bir kolektifin eserlerinden oluşan "Beni Bul" sergisi açıldı.

İstiklal Caddesindeki Akbank Sanat'ta gerçekleşen sergide, sanatçıların, dünyaya bakış ve algılayışlarını felsefe, psikoloji, sosyoloji ve sanat üzerinden sorguladıkları ve fotoğraf üzerinden yorumladıkları eserleri "Beni Bul" başlığı altında bir araya geldi.

Serginin küratörü Merih Akoğul, yaptığı açıklamada, “Sanatçı, yaşamla olan arakesitte yapıtlarını üretir. Otoportre çekmek, aslında sanatçının benliğiyle oynamasıdır. Fotoğrafı çeken ve poz veren kişi, aynı noktada buluşur ve sonra da ayrılırlar. Geriye kanıt olarak yalnızca yapıt kalır." dedi.

Akoğul, "Roland Barthes, fotoğrafın başyapıtlarından Camera Lucida kitabında, portre fotoğrafını bir ‘kapalı kuvvetler alanı’ olarak yorumlar ve fotoğrafçı ile modeli arasındaki ilişkiyi başarılı bir biçimde özetler. Freud ise, id, ego ve super ego arasında kurduğu üçgen ile bizlere bambaşka bir zihinsel yapının varlığını işaret eder. Sanatçının kendine doğrulttuğu makinenin narsisizmini körüklediği ve egosunu okşadığı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktada model ile fotoğrafçı, birbiriyle düello yapan iki rakip gibidir." diye konuştu.

Sergide, Deniz Açıksöz, Burcu Aksoy, Kezban Arca Batıbeki, Sadık Demiröz, Ahmet Elhan, Ahmet Öner Gezgin, H-art Collective, Gül Ilgaz, Hüseyin Işık, Balkan Naci İslimyeli, Ali Kabaş, Çerkes Karadağ, Yonca Karakaş, Şahin Kaygun, Sıtkı Kösemen, Şükran Moral, Yıldız Moran, Levent Öget, Ferhat Özgür, Aleksi Petridi, Erhan Şermet, Rıza Aydan Turak, Cem Turgay ve Muammer Yanmaz'ın eserleri yer alıyor.

"Beni Bul" sergisi, 29 Temmuz tarihine kadar Akbank Sanat'ta görülebilecek.

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Beni BulMerih Akoğul
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