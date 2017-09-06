"Benim Adım Osman"ın İstanbul çekimleri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - "Çılgın Sedat" sahne adıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği "Benim Adım Osman" filminin İstanbul çekimleri sona erdi.

Filmin Beylikdüzü'ndeki çekimleri sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kapurtu, 2013'ten beri film için hazırlandığını söyledi.

Kapurtu, komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde birbirinden farklı yapıda karakterlerin yer aldığını belirterek, "Kekeme, Kürt ve Laz üçlüsünün buluşması var. Arada Roman var. Laz'ın Kürtçe, Kürt'ün Lazca türkü okuduğu, kardeşliğin birleştiği çok güzel, keyifli bir film oldu." dedi.

Dikkati çekmek istediği konulara filmde değindiğini dile getiren Kapurtu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de çok ciddi sayıda engelli nüfusumuz var. Kekemelik de bir engel türüdür. İnsanlar bazen kekemelerle dalga geçer, gülerler. Bazen kekemeler rahatsızlıklarından dolayı utanıp, konuşamaz ve üzüntü yaşarlar. Bu filmde bunu ele alıp, çok güzel alıntılar yaptık. Kekemelik aslında hiçbir zaman utanılacak bir şey değildir."





- "Oğlumla hayatımı anlatan film çekmek istiyorum"

Filmde kekeme bir karakteri canlandırdığını kaydeden Kapurtu, "Bir sinema filmi yapmak hep hayalimdi. Oğlumla yazdığım bir senaryom var. Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi. Allah bana bunu nasip eder ve bu kapıyı bu filmle birlikte inşallah açar. Sinema, neticesinde ciddi bütçe isteyen bir iş. Ben bu filmden nasip olur da kazanırsam oğlumla hayatımı anlatan filmi de çekmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sedat Kapurtu, seyircinin filmi izlerken hem gülüp hem ağlayacağını aktararak, "Ben güldürmeyi çok seven bir insanım. Hayalimde de çok komik bir filmde oynamak istiyorum. Mesela bir de deli değil de bir psikopatı oynamak hayalim var." diye konuştu.

Hikayesi Sedat Kapurtu'ya ait olan filmin senaryo uyarlamasını Banu Kaptanoğulları ve Atıf Ulusoy yaptı.

Filmin çekimleri, İzmit, Düzce, Yalova ve İstanbul'un ardından Samsun'da devam edecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Oral, Songül Karlı, Tayfun Sav, Nur Ertürk, Çiğdem Tunç, Murat Övüç, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Latif Doğan, Nagihan Karadere, Murat Kurşun, Coşkun Gögen ve Fatih Mühürdar yer alıyor.

Film, kendisini bir gazetede köşe yazarı olmaya adamış Osman'ın, kuzeni Fiko ve Dursun'un yanına gelmesiyle hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor.