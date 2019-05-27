"Benim Komşum Tiyatro" mezunlarını verdi

Kadıköy Belediyesi desteği ile Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından gerçekleştirilen “Benim Komşum Tiyatro” projesinin üçüncü dönemi Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sona erdi. Törende, Kadıköy’ün 21 mahallesinden katılım sağlayan 240 kişiye sertifikaları verildi. Katılımcılar ayrıca Kadıköy Tiyatroları Platformu’na bağlı tiyatrolarda 2 yıl boyunca indirimli biletlerden de faydalanacak.



500'ün üzerinde kişi mezun oldu



Kadıköy’ün kültür sanat politikalarına katkıda bulunmayı ve bilinçli bir seyirci oluşturmayı hedefleyen ve 20 tiyatro grubunun katılımıyla gerçekleşen “Benim Komşum Tiyatro” projesinden 3 yılın sonunda toplam 555 kişi mezun oldu.



Mahallelilerle tiyatroyu buluşturan projede tiyatronun nasıl doğduğu; tiyatronun dünü, yarını; dekorun, kostümün, ışığın, müziğin işlevi; bir oyuncunun hazırlığı gibi tiyatroya ilişkin konularda katılımcılara bilgi verildi ve tiyatronun farklı alanlarından sanatçılar seminerler düzenledi. Tiyatroların yerleşik mekanlarında gerçekleşen çalışmalarda komşular, sanatın ustalarını tanırken, ülkemizde perde açan tiyatroları öğrendi. Seminer ve atölyelerle zenginleşen çalışmalar; katılımcıların prova sürecini tecrübe etmeleri ve sahne heyecanını yaşamaları için ortaya koydukları bir ürünle son buldu.