Beşinci anlaşma

Bir birinden değerli değişik disiplinlerde sanat etkinliklerine kapılarını açan, bu seferde; Toltek bilgeliği, kültürü ve’nun resimleri aracılığıyla antik Toltek gizemine yelken açmak gibi, hem bir kültüre hemde her bir eseri kendi içinde bir dil olan sanatcının muhteşem tablolarına ev sahipliği yaptı.Fırat Arapoğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği sergi sahibi Esra Şatıroğlu, Don Miguel Ruiz’in Dünyayı Değiştirmeme Yardım Eden Beş Anlaşma dediği kitabından esinlenmiş.Don Miguel Ruiz, Dünyayı değiştirmeme yardım etmek istediğine karar verirsen, en kolay yol beş anlaşma uygulamaktır; Sözünle kusursuz ol, kişisel olarak hiçbir şey almayın, varsayımlarda bulunmayın, her zaman yapabildiğinin en iyisini yap, ve şüpheci ol, ama dinlemeyi öğren.Kuratör Fırat Arapoğlu Sergi ile ilgili olarak; Esra Şatıroğlu, kendiliğinin farkına varma yolunda, zihin-beden ikiliğini kurarak, bizi korkutan ve mutsuz eden inançlarımızdan arınmamız gerektiğini anımsatıyor şeklinde açıklamalarda bulunuyor.Sanatcı Esra Şatıroğlu ile yaptığımız söyleşide her objeden bir anlamla eserine ruh verdiğini söylüyor.Gerçektende, Don Miguel Ruiz’in kitabında göz gezdirdiğimizde “Simgeler ve kurallar. İnsanların sanatı” kısmında anlıyabiliyoruz.Ruiz ifadelerinde ; “Büyüdükçe kendimizle, toplumla ve çevremizdeki herkesle sayısız Anlaşmalar yaparız. Ancak en önemli anlaşmalar, öğrendiklerimizin sembolleri temelinde kendimizle yaptığımız anlaşmalardır. Sembolleri kullanarak kendimiz hakkında bir fikir ediniriz. Semboller bize ne olduğumuzu ve neyi temsil etmediğimizi, neyin mümkün olduğunu ve neyin imkansız olduğunu söyler. Bilginin sesi bize bildiğimiz her şeyi söyler, fakat bilgimizin doğru olduğunu kim söyledi?Dikkatimizi kelimenin nasıl yaratıldığına odaklarsak, kelimenin anlamını ne olursa olsun, bunun için gerçek bir sebep olmadığını görürüz. Kelimeleri hiçbir yerden çıkardık; biz onları icat ettik. İnsanlar her sesi, her harfi, her grafik sembolünü icat ederler. Belirli bir ses duyuyoruz ve şöyle diyoruz: "Burada verilen ses için A sembolü .Sesi temsil etmek için sembolü çizeriz, sembolü ve sesi birleştiririz ve anlam veririz. O zaman bilincimizdeki her kelime anlamlıdır, ama gerçek olduğu için değil. Bu sadece kendinizle ve aynı sembolizmi öğrenen herkesle bir anlaşma” bu satırlardan sonra sanatcının eserlerini doyasıya gözlemliyebiliyorsunuz.Toltek’ler kimdir; Binlerce yıl önce, Toltekler Meksika'nın güneyinde "bilge adamlar ve bilge eşler" olarak biliniyordu. Antropologlar Toltec halkını bir insan ya da ırk olarak görürler, ancak gerçekte onlar eskilerin ruhsal bilgilerini ve ezoterik uygulamalarını araştırmak ve korumak amacını belirleyen bir bilim insanları ve sanatçılar topluluğudur.Birazda Summart hakkında bilgi verirsek; Mete Bora tarafından kurulan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim olarak SUMMART, görsel sanatlar, performans sanatları, müzik platformu olup müzisyenler, koleksiyonerler, sanat danışmanları, küratörler, eleştirmenler, akademisyenler, galeriler, müzeler, sanat vakıfları, yazarlar, gazeteciler, sanatseverler ile yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan bir buluşma noktasıdır.SUMMART en yüksek kalitede müzik dinletileri, sahne performansları, konferanslar, oyunlar ve sergiler sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca Bora ailesi koleksiyonundan seçilen uluslararası ve Türk çağdaş sanatçılara ait figüratif resim ve heykeller Summart'ta uzun vadeli ödünç anlaşması ile sergilenmektedir.Sanatçı Esra Şatıroğlu'nun "Beşinci Anlaşma" isimli solo sergisi 31 Mayısa kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacakdır.