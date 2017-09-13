"Beşinci Element Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde gerçekleştirilen "Beşinci Element Sergisi", "Contemporary İstanbul" kapsamında, sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Maçka Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşen sergi açılışında konuşan Kahraman, dünyada en önemli gerçeğin yaratıcılık, yenilikçilik ve bunların uzantısı olan girişimcilik olduğunu söyledi.

"Yaratıcılık" vasfının insanı var eden temel olgu olduğunu belirten Kahraman, "İnsan doğal bir yaratık değildir, kuşkusuz biyoloji ve fizyoloji olarak doğadan türemiş bir yaratıktır ama bizi diğerlerinden ayıran zihnimizdir ve o zihin ile bize verilmiş olan akılla ürettiklerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dört elemente ek olarak beşinci elementin "heykel" olduğunu düşündüğünü aktaran Kahraman, insanın, ilk yaratıldığı andan itibaren heykel yaptığını sözlerine ekledi.

Kahraman, heykelin sanat haline dönüşerek üretilmeye başlanmasının, tarihi süreçte değerlendirildiği zaman daha sonra gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Heykel 4 elementin birleşmesinden ortaya çıkmış bir şeydir ama 4 element heykeli yaratmaya ve oluşturmaya yetmez çünkü heykelin, heykel olarak vücut bulması ancak yaratıcılık faktörünün devreye girmesiyle mümkün olur. Biz heykel ile iç içe bir kültürden gelmiyoruz. Heykel, bizim modernleşmemizin sonunda ortaya çıkan bir gerçektir. Heykel ile aramızda hala bazı mesafeler var. Bu sergi aynı zamanda. mesafelerin kaldırılması anlamında böyle bir amaç da taşıyor. Yani bir park alanında ilk defa biz, çağdaş sanatın örneklerini sunduğumuz bir sergi açıyoruz."

Kahraman, serginin zor şartlarda uzun emekler verilerek oluşturulduğunu belirterek, heykel sanatında önemli bir yere sahip olan eserlerin, İstanbullu sanatseverlere armağan olduğunu vurguladı.

- "Serginin akşam açık olması, büyük bir fırsattır"

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de serginin ciddi bir sanat etkinliğine dönüştüğünü belirterek, asıl emeği sanat danışmanı ve sanatçıların verdiğini söyledi.

Güzel eserlerin tadına varmak için İstanbulluların eserleri ziyaret etmesi gerektiğini ifade eden İnönü, şunları söyledi:

"Umarım izleyiciler gelirler ve bu güzel eserlerin tadına varırlar. Ne kadar çok bu tür çalışmalar olursa insanlarımız da alışıyor ve 'Bunu ben de yaparım' zihniyetinden vazgeçiyor. Çünkü önemli olan yaratmaktır, bir işi taklit etmek değildir."

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise Contemporary İstanbul'un 12 yaşında olduğunu hatırlatarak, 73 galeri açıldığını ve bunun 42'sinin yurt dışından geldiğini söyledi.

Güreli, geçen sene yaşanan zorluklar nedeniyle bu sene Contemporary İstanbul'un sanatta ve ticarette kalitenin yükseltilmesi anlamında emek verildiğini anlatarak, "En başta nitelikli sanat, galeriler ve bu anlamda 26 yeni galeri Contemporary İstanbul içinde yerini aldı. Contemporary İstanbul içerik kalitesini, etkinlik ve sergileriyle de destekleme kararı aldı. Bu serginin akşam saatlerinde de açık olduğunu belirterek, İstanbullular için büyük bir fırsat olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Sergi, 19 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir.



