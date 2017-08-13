MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği’nde Yörüklerin göçü canlandırıldı.

Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneklerinin iş birliği ile Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen şenliğe, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dernek temsilcileri katıldı.

Şenlikte deve, at, keçi ve çoban köpeği ile Yörüklerin mevsimsel şartlara göre yaptığı göç canlandırıldı. Davul ve zurna eşliğinde, yöresel oyunların oynandığı temsili göçte, develerin heybelerine konulan eşyalar taşındı. Şenlikte yörükler 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı da açtı.

Temsili göçün ardından Kazak ve Kırgız sanatçılar yöresel türkülerini söyledi. Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları ekibinin sunduğu gösteri ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğe Türkiye'deki derneklerin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilcilerin katıldığını söyledi.

Şenlik alanının Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörüklerin doldurduğunu ifade eden Uzunoğlu, "Biz bu kültür için işimizi, aşımızı, eşimizi bırakıp koşuyoruz. Halkımızın katılımı çok güzeldi. Kültürümüzü burada yaşatmaya çalıştık. Atlı okçuluk ekibimiz, zeybeklerimiz, orta oyunlarımız, türkülerimizle halkımıza güzel bir gün yaşattık." dedi.

Uzunoğlu, Yörük kültürünü unutan geçlere, bunu aşılamak istediklerini vurguladı.

Ecdadın giyim kuşamı, türküsü, yaşantısı ve adetlerini gençlere aktarmayı hedeflediklerini belirten Uzunoğlu, "Gençlerimiz özünü tanısın istiyoruz. Selçuklu ve Osmanlı devleti yörük çadırlarının içinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, Kızıloğuz'un Kocacık Yörüklerindendir. Biz her zaman Türklüğümüzü, örfümüzü adetimizi yaşatacağız." diye konuştu.