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Beylerbeyi Sarayı'ndaki restorasyon çalışmaları

- Kars Kalesi eteklerindeki tarihi kalenin bitişiğinde oda şeklinde bölüm bulundu

Beylerbeyi Sarayı'ndaki restorasyon çalışmaları

KARS (AA) - Kars Kalesi eteklerinde 1579'da Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edilen Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon çalışmaları sırasında, oda şeklinde bölüme rastlandı.

Kaleiçi Mahallesi'ndeki Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları, Kars Müze Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde devam ediyor.

Çalışmalarda, sarayın Kars Kalesi tarafına bakan dış cephesine bitişik halde, ayrı bir kemerli girişi olan bölüm bulundu. Büyük kısmı toprak altında olan bölümün tamamen ortaya çıkarılması için çalışmalar genişletildi.

Kars Müze Müdürlüğünde görevli sanat tarihçisi Ergün Darılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarda zaman zaman yeni bulguların ortaya çıkarıldığını ifade etti.

İç hafriyat çalışmalarını tamamlayıp dış mekana geçtiklerini anlatan Darılmaz, şunları kaydetti:

"Şu anda belli bölgelerde duvar kalıntılarına rastlanıldı, bunları koruyarak çalışmalara devam ediyoruz. Girişi bulunan bölüm, sarayın dışında bir oda şeklinde. Odunluk ya da depo olabileceğini değerlendiriyoruz. İç bölgedeki çalışmalarda Osmanlı ve Ruslara ait hançerler, kamalar, top mermileri çıktı. Onlar da fotoğraflanarak müze müdürlüğüne teslim edildi."

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RestorasyonBeylerbeyi SarayıKarsMüze
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