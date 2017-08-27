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Bilecik'te asırlık kına gecesi geleneği

- Genç erkeklerin kız, kızların erkek kıyafeti giydiği, gelinin battaniyeye sarıldığı kına geceleri renkli görüntülere sahne oluyor

Bilecik'te asırlık kına gecesi geleneği

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, asırlık geleneğin sürdürülerek genç erkeklerin kız, kızların erkek kıyafeti giydiği, gelinin battaniyeye sarıldığı kına geceleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Kentte asırlardır devam eden geleneklere göre, kına eğlencesi öncesinde mahallenin gençleri ilk olarak konvoy halinde damadın evine gidip, anne ve babasından bahşiş ve tavuk alıyor. Evin önünde şarkılar söyleyen, çeşitli yöresel oyunlar oynayan gençler, aynı ritüeli gelin evinde de tekrarlıyor.

Daha sonra kına eğlencesinin yapılacağı mekana geçen genç erkekler, yüzlerini boyayıp kız kıyafetleri, genç kızlar da erkek kıyafetleri giyip, eğlencelerini renkli görüntüler eşliğinde sürdürüyor.

Bu arada, ayrı bir bölümde kız arkadaşları tarafından battaniyeye sarılan gelinin etrafında dönülerek, maniler söylenip, oyunlar oynanıyor.

Gecede, davetlilere tavuklu pilav, ayran, tatlı ikram ediliyor.

Kent merkezinde Gülçin Keskin ve Mustafa Özel çiftinin kına eğlencesine katılan Uğur Baklacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneklerini ömürleri yettikçe sürdüreceklerini söyledi.

Baklacı, "Bu adetimiz dedelerimizden kalma, özellikle bu yöremize aittir. Her kına akşamı önce kız tarafı gider tavukları alır ondan sonra oğlan tarafı gelir onlar da aynı şekilde tavukları alır. Güzel bir eğlence olur. Burada öncelikle erkekler kız kılığına, kızlar da erkek kılığına girer." ifadelerini kullandı.

Gelin ve damat da kına gecelerinin bu şekilde eğlenceli hale geldiğini ve kendilerine unutulmaz bir anı olarak kaldığını dile getirdi.

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