Binlerce çocuk sanatla tanıştı

GAZİANTEP (AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan Çocuk Sanat Merkezinde 13 ayrı branşta açılan ücretsiz kurslara katılan 7-16 yaş grubu çocuklar, zamanlarını sanatsal faaliyetlerle değerlendiriyor.

Çocuklara kültürel ve sanatsal alanlarda hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi, müzik enstrümanları ve sanatsal atölyeleriyle çocukların ilgisini çekiyor.

Merkezde düzenlenen tasarım, seramik, resim, mozaik, ebru, el sanatları, oyuncak, çocuk tiyatrosu-drama, yöresel halk oyunları, gitar, keman, piyano, bağlama kurslarından 7-16 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz faydalanıyor.

Çocuk Sanat Merkezinde gerçekleştirilen kültür ve sanat faaliyetlerinden geçen yıl nisan ayından bu yana 28 bin 712 çocuk yararlandı.

El sanatları öğretmeni Fatma Nur Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm malzemelerini çocuklarla sanatsal eserlere dönüştürdüklerini belirtti.

Çocukların kursta çok güzel vakit geçirdiklerini aktaran Gündüz, "Çocuklar burada taşları boyuyorlar. Tuvalet kağıtlarından tablolar yapıyoruz, taş boyama yapıyoruz. Kutulardan vazolar ve kalemlikler de yapıyoruz. Zamanımız çok güzel geçiyor. Mutlu olduklarını görüyoruz. Çok renkli ve güzel günlerimiz oluyor. Çocuklar evlerinden çöpe atılacak materyallerden güzel eserler çıkarıyorlar." şeklinde konuştu.

- "Hiçbir şeyi atmamamız gerektiğini öğrendim"

Seramik öğretmeni Gönül Bozkurt ise haftanın tüm günü 7-16 yaş gruplarına seramik eğitimi verdiklerini belirtti.

Çocukların burada seramik yapımını öğrendiklerini dile getiren Bozkurt, "Çamuru şekillendirerek, güzel eserler ortaya çıkarıyorlar. Genellikle çocuklarımız burada heykel yapıyorlar. Gaziantep'te seramik alanında başka kurs olmadığı için merkezimizin kursuna çocuklarımız çok fazla ilgi gösteriyor. Bizler de çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Merkezde eğitim alan çocuklardan 7. sınıf öğrencisi Buse Kaya da arkadaşlarıyla el sanatları kursuna geldiğini ifade ederek, "Kutulardan vazo yapıyorum. Burada hiçbir şeyi atmamamız gerektiğini öğrendim. Mesela yumurta kolilerinden sepet yapıyorum. Çok güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Çocuklardan Aleyna Çelik de merkezde çok eğlendiklerini, geri dönüşüm malzemelerinden çok güzel sanatsal eserler çıkardıklarını aktararak, haftanın 3 günü geldiği kurslardan mutlu ayrıldığını kaydetti.

Tasarım kursuna katılan çocuklardan Emine Türlüce de keçe ve kutnu kumaşından cüzdan, kalemlik ve çanta yaptıklarını belirterek, "Yöresel kutnu kumaşının ne olduğunu bilmiyordum. Bu katıldığım kurs sayesinde ne olduğunu, neler yapabileceğimi öğrendim. Herkesin gelip bu güzel kursları görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.