Bir havalimanını daha yeşillendirdi

TAV Havalimanları ilkim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Milas-Bodrum Havalimanı ACI Europe tarafından oluşturulan ve karbon emisyonlarını ortadan kaldırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı hedefleyen programa katıldı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyonu (Airport Carbon Accreditation-ACA) programının ilk seviye gerekliliklerini yerine getirerek sertifikasını aldı. Milas-Bodrum, TAV’ın işlettiği ve programda yer alan altıncı havalimanı oldu.

TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “TAV olarak paydaşlarımıza sağladığımız faydayı en üst seviyeye çıkarırken operasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda ACA sertifikasyonunu almaktan mutluluk duyuyoruz. 2030 yılında karbon nötr olma hedefimiz için önemli bir adım attık. Geçtiğimiz yıl otopark alanımızın üzerini solar panellerle kaplayarak yaptığımız gibi enerjimizi artan oranda yenilenebilir kaynaklardan elde etmek ve verimli kullanmak için çalışıyoruz” dedi.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec “Milas-Bodrum Havalimanı’nın Havalimanı Karbon Akreditasyonu programına başarıyla katılması, havalimanı sektörünün emisyonlarını gündeme almak konusundaki taahhüdüne en zorlu zamanlarda dahi öncelik vermeye devam ettiğini gösteren güçlü bir örnek. Süre giden yıkıcı bir krizin ortasında karbon emisyonlarını ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürmek az bir başarı değil. Bu başarıda emeği olan tüm TAV Havalimanları çalışanlarını kutluyorum. Tebrikler!” dedi.

TAV’ın işlettiği İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Antalya havalimanları programda Level 3+ Nötralizasyon seviyesinde yer alıyor. Afrika kıtasından programa katılan ilk havalimanı olan Tunus Enfidha 3 ve Hırvatistan Zagreb Havalimanı Level 2 seviyesinde bulunuyor. ACI Europe’un belirlediği “2050 Net Sıfır” hedefine katılan TAV, Ocak 2019’da da 2030 yılına kadar karbon nötr olmayı taahhüdünü açıklamıştı.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Kazakistan’ın Almatı, Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.