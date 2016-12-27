"Bir Milletin Umudu Asım" oyunu sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Metin Devrim'in üstlendiği, "Bir Milletin Umudu Asım" adlı tiyatro oyununun özel gösterimi gerçekleştirildi.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 1924 yılında basılan şiir külliyatı "Safahat"ın 6. kitabı "Asım"dan yola çıkılarak hazırlanan tiyatro oyunu, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) İstanbul Şubesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Ersoy'un vefatının 80'inci yılı anısına, MTTB, Önder İmam Hatipliler Derneği ve Sebilürreşad Dergisi'nin düzenlendiği etkinlikte konuşan Milli Şair'in torunu Selma Argon, Asım'ın Safahat'ın önemli bölümlerinden biri olduğunu söyledi.

Selma Argon, "Asım" hakkında bilgi vererek, "İlk önce karakter olarak kavgacı, insanlara saldıran, kahveyi basan, ramazanda yemek yiyenleri döven, şiddet uygulayan ve kuvvet şımarığı bir çocuktur. Sonradan nasihatlerle yola gelir, gider, görür, bilir ve öğrenir. Dönüp bizim özümüzle kaynaştırarak, onu başkalarına aktarmak için çalışmaya başlar. Asım'ın o müthiş değişimini izleyeceğiz." dedi.

Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu da Mehmet Akif Ersoy ve o dönemde bulunan büyük şahsiyetlerin, son İslam medeniyeti olan Osmanlı'yı korumak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

- "Asım'ın nesli yeni bir devreyi yaşıyor"

Bekiroğlu, aynı mücadelenin bugün de devam ettiğinin altını çizerek, "Asım'ın nesline, dolayısıyla yeniden inkişaf ettirmiş olacağız. Asım'ın nesli yeni bir devreyi yaşıyor. Bu, kurucu bir evre. Yeniden kendini inkişaf ettireceği bir evre." diye konuştu.

MTTB Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun ise Ersoy'un Türk Milleti'nin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif'in, Milli Mücadele'yi destanlaştırdığını aktaran Olgun, şunları kaydetti:

"Yaşadığı dönemde bu aziz vatanı, içinde bulunduğu durumu, içinde çekilen ıstırapları yüreğinde hisseden Ersoy, şiirleri, yazıları, duygu ve düşünceleriyle, milli mücadelenin fikri cephesini inşa etmiştir. Milletimize cesaret vermiş, ümit aşılamış ve istiklal ruhunu iliklerimize kadar işlemiştir. Yaşadığı dönemde olduğu gibi, bugün de kıymeti yüksek bir şair olarak, genç nesiller için önder şahsiyet olmaya devam ediyor."

Etkinliğin proje danışmanı Abdurrahman Dilipak da 15 Temmuz tarihinin yeni bir başlangıç olduğuna dikkati çekerek, "Kahraman olması gereken biziz. Peygamberin çocuğu olsanız, babanızla övünerek cennete gitmeyeceksiniz. Onun da davasını dava bilerek cennete gideceksiniz." ifadesini kullandı.

- "Hiçbir Müslüman, dünyada olup bitenleri görmezden gelme hakkına sahip değildir"

Dilipak, oyunundaki Asım'ın bir ayna niteliği taşıdığı yorumunu yaparak, şöyle konuştu:

"Siz Asım'sınız aslında. Gerçek oyun bu tarafta. Onlar sadece bir rüya, hayal ve hatırlatma. Kökü mazide olan bir gelecek olma iddiasındaki neslin, tarihteki bir imajı hatırlayarak ona bir Fatiha gönderme vesilesidir. Asıl oyuncu sizsiniz. Siz sadece ülkenizi kurtarmayacaksınız. Siz, alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygamber'in ümmetisiniz. Hiçbir Müslüman, dünyada olup bitenleri, görmezden, duymazdan ve bilmezden gelme hakkına sahip değildir."

Etkinliğin proje koordinatörü Fatih Bayhan ise Milli Şair'i, vefatının 80'inci yılında farklı bir etkinlikle anmak istediklerini söyledi.

Bayhan, Asım'ın tiyatroya uyarlama sürecinin yoğun bir çalışmayla gerçekleştiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Akif, Asım'ı üç bölümde resmediyor. Merhum Eşref Edib öyle yazmış kitabında. Diyor ki 'Asım şiirini yazdı. Bu birinci bölümdü ve Anadolu'nun resmidir. İkinci Asım, tek dişi kalmış canavar olması tasviriyle, Akif'in şiire koyduğu Batı medeniyetini gezerek, yerinde görerek Batı'yı inceleyen Asım. Üçüncü Asım ise yeniden Anadolu'ya dönerek kendi medeniyetinin inşası için gayret gösteren Asım.' Biz elbette tiyatroda bunun bir bölümünü ele aldık."

Senaryo uyarlamasını Fatih Bayhan ve Cavidan Balcı'nın gerçekleştirdiği oyunda, Erdoğan Özerdem, Tuncay Çağıl, Yavuz Ketenci, Berkay Kalebaş ve Nail Demir rol alıyor.



Yapımcılığını İbrahim Akbaba'nın üstlendiği oyunun temsilinden önce, öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden oluşan bir dinleti sundu.











