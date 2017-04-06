"Bir Yudum Su" belgeseli galası

ANKARA (AA) - Uzun yıllardır dünya gündeminde olan Afrika'daki su sorununun konu edildiği, "Bir İnsanlık Dramı: Bir Yudum Su" belgeselinin galası yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen belgeselinin galası, Bilkent Prestige Sineması'nda gerçekleşti. Galada, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yapımcı Ömer Faruk Yazıcı, belgeseli bir yılda hazırladıklarını belirterek, insanlara elindeki nimetlerin değerini anlamaları için belgeselin önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Yazıcı, Dukka Medya tarafından hazırlanan "Bir Yudum Su" belgeselinin, Afrika'nın bir köyünde yaşayan üç çocuğun hayatını mercek altına aldığını belirterek, "İnsanın hayatını devam ettirmek için su önemli bir ihtiyaç. Dolayısıyla o suya nasıl ulaştıklarına şahit olmak istedik ve belgeselimizi Gana'da çektik." dedi.

Belgeselin gerçekleşmesine Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Afrika'ya gidip gelen dostlarımız oradaki sıkıntıyı, yaşamın zorluklarını bizlere anlatıyorlardı. Ne derece zor olduğunu hayal meyal canlandırabiliyorsunuz fakat oraya gittiğinizde suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürüdükleri ve o yürüdükleri yolda binbir sıkıntılarla karşılaşabileceklerini gördük. Çünkü orada terör, insan kaçakçılığı, yırtıcı ve vahşi hayvanlar tarafından saldırıya uğrama ihtimali var. Nitekim, kendi akrabalarından ve ailelerinden bu su yolculuğunda kaybettikleri yakınları olmuş. Bu zahmetten sonra ulaştıkları su da tamamen çamurlu, Türkiye'de yaşayan insanların ayaklarını bile sokmak istemeyecekleri derecede pis ve çamurlu bir sudur."

Yazıcı, Afrika'da insanlık dramının yaşandığını belirterek, "Belgesel çekerken Afrika'da yaşayan çocukların, oradaki suyu gerçek rengiyle tanımamış olduklarına şahit olduk. Berrak bir su gösterdiğiniz zaman, 'Acaba bu su ilaç mı, zehir mi?' deyip irkilip, çekinerek uzattığını suyu almayan çocukların olduğunu gördük. Çünkü onlar hayatlarında suyu kahverengi olarak, çamurlu olarak tanımışlar. Bu bizi gerçekten çok etkiledi." dedi.

- "Afrika'da bin 700'ün üzerinde su kuyusu açtık"

Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü ise "Bir Yudum Su" belgeseline organizasyon ve destek verdiklerini belirterek, "Afrika'da bin 700'ün üzerinde su kuyusu açtık. Genelde Afrika'nın büyük Sahra Çölü'nün altındaki ülkelerde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü o bölgelerde su sıkıntısı daha yoğun yaşanıyor. Dolayısıyla bu belgesel hazırlanacağı zaman arkadaşlarımız geldiler ve bize bu çalışmayı yapmak istediklerini müjdelediler." şeklinde konuştu.

- "Bir Yudum Su" belgeseli

"Bir Yudum Su" belgeseli, Afrika'nın bir köyünde yaşayan üç çocuğun hayatını mercek altına alıyor. Yaşamın temel ihtiyacı olan su için bir köyün mücadelesi tüm gerçekliğiyle izleyiciye yansıyor.

Dünyanın bir ucunda berrak su ile tanışmamış küçük bedenlerin çamurlu su için verdikleri zorlu hayat mücadelesi, 90 dakikalık film boyunca işleniyor.