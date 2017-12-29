Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon gezgin, Bodrum'a ulaştı

MUĞLA (AA) - Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon gezgin Shogan Kameda, Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı.

Bir turizmci tarafından misafir edilen 40 yaşındaki Kameda, gazetecilere yaptığı açıklamada, tenis eğitmeni olduğunu, Batum'dan bisikletiyle Türkiye'ye girdiğini söyledi.

Karadeniz, Marmara ve Ege'yi 2,5 aydır dolaştığını, Bodrum'u çok beğendiğini ifade eden Kameda, "Türkler çok misafirperver. Burada gezmek güzel. Çok büyük bir sorunla karşılaşmadım. 2,5 aydır buradayım ve 15 Ocak'ta Yunanistan'a geçeceğim." diye konuştu.

Kameda, 9 yılda birçok ülkeyi dolaştığını, paraya ihtiyacı olmadığını, gittiği ülkelerdeki insanların kendisine yardım ettiğini anlatarak, yeni kültürler tanımanın keyif verici olduğunu dile getirdi.

Gümbet Mahallesi'ndeki işletmesinde Japon gezgini ağırlayan Murat Akbaş da "Arkadaşımız sabah geldi, yağmurda ıslanmıştı. Bu akşam onu ağırlayacağız." diye konuştu.