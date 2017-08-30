IĞDIR (AA) - Türkiye'nin her yerinin güven içinde özgürce dolaşılabileceğini göstermek ve 81 ilin güzelliklerini keşfetmek amacıyla 23 gün önce bisikletle İzmir'den yola çıkan Ahmet Süğlün, Iğdır'da dağcılar ve bisiklet tutkunlarınca karşılandı.

Jules Verne'in "80 Günde Devr-i Alem" isimli romanından etkilenerek Türkiye'yi gezmeye karar veren Süğlün, "80 Günde Devr-i Türkiye" sloganıyla başladığı yolculuk kapsamında Kars üzerinden Iğdır'a ulaştı.

Yolculuğunun 28'inci durağı olan Iğdır'ın girişinde dağcılar ve bisiklet tutkunlarınca karşılanan Süğlün, 25 Ekim'e kadar 68 gün bisiklet kullanıp 12 gün dinlenerek 10 bin 200 kilometre yol kat etmeyi amaçlıyor.

Süğlün, bisikletle günde ortalama 155 kilometre yol giderek 80 günde Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'i geçip Kütahya'da turunu sonlandırmayı planlıyor.

Ahmet Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 günde 81 ili dolaşmak üzere İzmir'den yola çıktığını, seyahatinin 23'üncü gününde turunun 28'nci durağı olan Iğdır'a vardığını söyledi.

İlk kez Iğdır'da kendisi için bir karşılama düzenlendiğini belirten Süğlün, "Kars'tan Iğdır'a geliyorum, kalabalık bir ekip beni karşıladı, çok mutlu oldum. Karşılamanın hemen ardından kavun karpuz kesip bana ikram ettiler, sağ olsunlar çok içten insanlar, hepsine teşekkür ederim." dedi.

- "İnsanların buralara karşı ön yargısı var ama ben hiçbir sorunla karşılaşmadım"

Iğdır'a gelirken gördüğü Ağrı Dağı'ndan çok etkilendiğini anlatan Süğlün, şöyle devam etti:

"Ağrı Dağı'nın müthiş bir görüntüsü var. O manzara eşliğinde buraya kadar geldim. Ağrı Dağı'nı ilk kez gördüm, çok hoşuma gitti. Turumda çok farklı insanlar, farklı kültürler gördüm. İnsanların buralara karşı bir ön yargısı var ama ben hiçbir sorunla karşılaşmadım, çok rahat dolaştım. Karadeniz'i gördüm, çok güzel manzaraları vardı. Artvin'den Ardahan'a geçtim. Iğdır'a geldim, ayrı bir iklim yapısı olduğunu gördüm. Bisikletle ülkeyi dolaşarak çok büyük tecrübeler kazanıyorum."

81 ilin tamamını kapsayan bu yolculukla, hem Türkiye'nin her tarafında güven içinde, özgürce dolaşılabileceğini göstermeyi hem de ülkenin bütün güzelliklerini keşfetmeyi amaçladığını belirten Süğlün, "Türkiye'nin en batısından en doğusuna güvenli şekilde dolaşıyorum." dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Özer Gonca da Türkiye turuna çıkan Ahmet Süğlün'ü, Iğdırlıların misafirperverliğini göstermek ve kendisine destek vermek amacıyla karşıladıklarını söyledi.

Iğdırlı gençlere doğa ve bisiklet sporlarını sevdirmeyi amaçladıklarını anlatan Gonca, "Biz, Iğdır'da yediden yetmişe herkesin bisiklet ve dağcılık sporlarına katılmalarını istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Süğlün ve kendisini karşılayan bisiklet tutkunları 20 kilometre pedal çevirerek kent merkezine gitti.