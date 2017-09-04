Bitki çeşitliliği köyde atölye kurdurttu

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta yaklaşık 2 bin ile 2 bin 780 rakım arasında yer alan Boğatepe köyünde yaşayan kadınlar, bölgedeki bitki çeşitliliğini değerlendirmek için bitki kurutma atölyesi kurdu.

Kars'ın merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Boğatepe köyünün kadınları, kurdukları Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği bünyesinde bitki kurutma atölyeleri açtı.

Uzmanlardan da bitkiler hakkında eğitim alan kadınlar, özellikle tıbbi alanlarda kullanılan yaklaşık 35 bitki türünü kurutarak işlem yapıyor.

Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Zümran Ömür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak tıbbi bitkiler üzerinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Derneği 2007 yılında kurduklarını ve 45'i kadın 60 üyeleri olduğunu anlatan Ömür, "Köyümüzde 650 bitki çeşitliliği var biz bunlardan 35'inin tıbbi bitki olduğunu öğrendik." dedi.

Ömür, tıbbi bitkilerin doğru kurutulması ve işlenmesi için uzmanlardan eğitim aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bunlar için uzman hekimler getirttik. Uzman hekimler bize doğru toplamayı, doğru kurutmayı ve hangisinin hangi hastalığa faydalı olduğunu öğretti. Buna göre atölyeler kurduk, atölyelerde gölgede kurutmamızı söylediler ve günün hangi saatinde kurutmamız gerektiğini öğrendik. Krem yapmayı öğrendik, yağ çıkartmayı öğrendik her hastalığa şifamız var Allah'ın izniyle."

Bitki toplamaya mayısın son haftasında başladıklarını aktaran Ömür, "Haziran, Temmuz, Ağustos'ta bitkileri toplarız. Sonbaharda da kökleri toplarız. Sonbaharda tohumları çoğaltırız ki tohumlar bitkileri çoğaltsın ki gelecek nesillere de aktarılsın." dedi.

- Köyde mevsime göre kullanılan 2 atölye var

Ömür, köydeki kadınların birçok alanda çalışma yaptığını anımsatarak "Kadınlarımız hem çiftçidir hem de tıbbi bitkilerle uğraşıyor hem de peynir yapımıyla uğraşıyor. Kadın ve erkekler beraber çalışıyoruz." dedi.

Köyde güneşli ve yağmurlu günler için iki farklı atölye kurduklarını ifade eden Ömür, şunları söyledi:

"Yağmur yağdığı zaman çok önemli bizim için bitkilerin zamanında kurutulması için fırın gibi bir yerde tezek ya da fındık kabuğuyla yanan kurutma atölyemiz var yağmurlu günlerde bu atölyede kurutuyoruz.

Kadınlarımız için önemli olan bitkiler arasında yer alan civanperçemi, bu bitkiyi kadın hastalıklarında kullanıyoruz. Sarı yoğurtçu otunu ses tellerine guatr, akciğer ve kemir erimesinde, yarpuzumuz doğal bir antibiyotik ve aynı zamanda ayran aşı pişirilir, ısırganımız var her derde deva, kekik var Kafkas endemiğinden, kantarondan yağlar çıkartıyoruz, hem de sakinleştirici özelliği olan bir bitkimiz. Kafkas kara kafesinden de uzmanlar bize krem yapmayı öğretti, eklem ağrılarımızda kullanıyoruz."

- "Hedefi kırsaldaki kadınların toplumda yer alması"

Ömür, köy kadınları olarak çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Derneğimizin hedefi kırsaldaki kadınların toplumda yer alması, aile içerisinde söz hakkı olsun istedik. Eşinin arkasında değil yanında yer alsın istedik ve gelecek nesillere bu doğanın bize sunmuş olduğu bitkilerle sağlıklı bir yaşam bırakalım istedik. Köy kadınları olarak tıbbi bitkilerde devam etmek istiyoruz."