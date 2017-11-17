BURSA (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında, Erzurum'un Tekman ve Karayazı ilçelerinden gelen 112 öğrenci, Bursa'yı gezdi.

Bakanlığın 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde kentte misafir edilen öğrenciler, Uludağ, Ulu Cami, Osmangazi ve Orhangazi türbeleri ile hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Daha sonra öğrenciler, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü makamında ziyaret etti. Vali Küçük, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında Bursa ile Erzurum'un eşleştiğini belirtti.

Öğrencilerin heyecan içinde olduğunu ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Belki çoğu ilk defa buralara geliyor. Projede, 6 ayda 50 bin kadar öğrencinin batı illerinde misafir edilmesi, ağırlanması ve gezdirilmesi hedefleniyor. Bu, toplumsal birlikteliğimiz, beraberliğimiz için önemli. Burada geçirecekleri 3 gün, çocukların hayatında uzun yıllar güzel bir hatıra olarak kalacak. İnsan tanımadığına karşı ön yargılıdır. İnsan tanıdıkça empati kurabilir. Biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Herkes birbirini tanıdıkça bu ülkenin asli, ayrılmaz bir parçası olduğunu, ne kadar derin köklerle birbirine bağlı olduğunu görüyor. Kendilerine aynı memleketlerinde gösterilen sevgi ve içtenlik, burada da gösteriliyor."

"Biz Anadoluyuz Projesi" ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden 15 yaş ve altı 50 bin katılımcının Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret etmeleri sağlanıyor. Projeyle, iller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması, kültür ve ortak değerlerin paylaşılması, öğrencilerin terör örgütlerinin istismarı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hedefleniyor.

