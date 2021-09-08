Biz Sırma'ya destekliyoruz

Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeleri şimdi artık çocuklarının başarıları ile de övünüyor. Sırada Sırma var. 12 Eylül 2021 Pazar günü Kuşadası’nda Altın Güvercin Beste Yarışması’nda yarışmacı… Finale kalan 10 bestenin sahiplerinden biri olarak sahne alacak. Serkan Çinioğlu-Sırma Munyar ortak eseri Disonas da yarışacak eserler arasında yer alıyor.

Seçimi jüri yapacak ama halk oylaması da var. https://altinguvercin.com.tr/o ylama/# adresine girip Disonas’ı dinleyip, Serkan Çinioğlu-Sırma Munyar ikilisine oy verebilirsiniz…

Yarışma ile ilgili Vikipedi'da şu bilgiler yer aldı:

Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması

AltinGuvercinLogo.jpg

Yıl 1986 - günümüze

Türk pop müziği alanında yapılan müzik yarışmasıdır. 14 Eylül 1991, 29 Ağustos 1992 ve 18 Eylül 1993 tarihlerinde gerçekleşen finaller, İstanbul Beyaz Güvercin Müzik Yarışması adı altında düzenlenmiştir. Kuşadası Belediyesi'yle yarışmanın isim hakkı sahibi Türker Organizasyon'un sahibi Ali Rıza Türker arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yarışma 2004-2009 yılları arasında düzenlenememiştir[1]. 2010-2013 yılları arasında tekrar gerçekleşen yarışma, 2014-2018 yıllarında Kuşadası Belediyesi'nin o dönemki kararıyla tekrar iptal edilmiştir.[2] 2019 yılında 22. Altın Güvercin Müzik yarışması düzenlenmiştir.[3]

Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda; Fatih Erkoç, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda ve Metin Özülkü, İzel-Çelik ve Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Ekren, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu ve Işın Karaca gibi popüler isimler büyük ödüle kavuşmuştur.