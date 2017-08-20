"BKM Açıkhava'da 2017" sona erdi

İSTANBUL (AA) - "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri, Candan Erçetin konseri ile sona erdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Erçetin, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlikte, "Bu Şehir" adlı ilk şarkısını müzisyen Ceza ile birlikte söyledi.

Yoğun ilgilinin yaşandığı konserde Erçetin'e, 10 kişilik orkestra eşlik etti.

Erçetin, yaklaşık iki saat süren etkinlikte "Sensizlik", "Bahar", "Yalan", "Vay Halime", "Sevdim Sevilmedim", "Git", "Vardar Ovası" ve "Olmaz" parçalarını seslendirdi.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde, Erçetin kapanışı "Bir Başkadır Benim Memleketim" parçasıyla yaptı.

Ünlü isimlerin sahne aldığı, 9 Ağustos'ta yine Canan Erçetin konseri ile başlayan "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında 10 gün boyunca MFÖ, Yılmaz Erdoğan, Şebnem Ferah, Anadolu Ateşi, Kenan Doğulu, Funda Arar ve Ata Demirer sevenleriyle buluştu.



