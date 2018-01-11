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BM'den yöresel lezzetlerin tanıtımına destek

- Şanlıurfa'da Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından burada hazırlanan ağzı yumuk, içli köfte, ağzı açık ve semsek gibi yöresel yemekler, BM desteğiyle yerli ve yabancı turistlere ikram edilecek - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi: - "Biz mutfak olarak çok zenginiz ama evin mutfak bölümündeki zenginliğini çarşıya da yansıtmamız lazım" - BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano: - "Şanlıurfa mutfağının tadı muhteşem, bu lezzetleri daha fazla geliştirip daha fazla tanıtacağız"

BM'den yöresel lezzetlerin tanıtımına destek

ŞANLIURFA (AA) - Suriyeli ve Türk kadınların birlikte hazırladığı Şanlıurfa'ya ait yöresel lezzetler yerli ve yabancı turistlere BM'nin desteğiyle tanıtım amaçlı ikram edilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından dezavantajlı kadınlara yönelik tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki "Hamarat Eller Mutfağı" bünyesinde yeni üretim merkezi açıldı.

Türk ve Suriyeli kadınlar tarafından burada hazırlanan ağzı yumuk, içli köfte, ağzı açık ve semsek gibi yöresel yemekler, kentteki sosyal tesislerde yerli ve yabancı turistlere ikram edilecek.

Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano'nun da bulunduğu heyet, merkezde çalışan kadınlarla bir araya geldi.

- Kadınlara istihdam imkanı

Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın eşsiz damak tatlarına sahip olduğunu söyledi.

Yöresel lezzetlerin merkez aracılığıyla daha fazla piyasaya sunulmasının hedeflendiğini vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu merkezde Şanlıurfalı kadınlarımız eğitim alacak. Kültürümüzde ve mutfağımızda bulunan yemekleri çıkarıp, Şanlıurfa'ya gelen misafirlere servis edeceğiz. Biz mutfak olarak çok zenginiz ama evin mutfak bölümündeki zenginliğini çarşıya da yansıtmamız lazım. Toplam 63 kadınımız istihdam edilecek. Bunların bir bölümü Suriyeli kadınlardan olacak onlar da eğitimden geçecekler ve üretime katkıda bulunacaklar. Hem Şanlıurfa mutfağı tanıtılmış olacak hem kadınlara iş imkanı sağlanacak. Artık Suriye'den gelen misafirlerimizin de geçicilikleri kalmadı şehrin ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaları gerekiyor. Bu çalışmalarımızı daha fazla geliştireceğiz."

- Lezzetlere övgü

BM Koordinatörü Sollorano da mutfakta yemek yapan kadınlarla yakından ilgilendi.

Sollorano," Yemek yapabilmek gerçekten zor bir iş, beceri gerektiriyor. Bunu yapmak için de yıllarca deneyim kazanmak gerekiyor. Şanlıurfa mutfağının tadı muhteşem, bu lezzetleri daha fazla geliştirip daha fazla tanıtacağız." dedi.


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BMDestekşanlıurfaYöresel Lezzet
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