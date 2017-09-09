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Bodrum caz yaptı

Bodrum ilçesindeki festival kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verdi

Bodrum caz yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Turkcell Bodrum Caz Festivali kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası konser verdi.
Bodrum Belediyesi ve Caz Derneği'nin desteğiyle Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen festivalde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının şefliğini bando Teğmen Yusuf Doğan yaptı.
Orkestranın konserini ardından caz şarkıcısı Sibel Köse sahneye çıktı. Köse, orkestra eşliğinde eserler seslendirdi. Yaklaşık bin kişinin izlediği konserde, Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunanlara plaket verdi.
Festival, 17 Eylül'de sona erecek.

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Turkcell Bodrum Caz FestivaliMuğlaKonserBodrum
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