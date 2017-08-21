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Bodrum'da Zeki Müren'i anma konseri

- Sanatçı Zeki Müren, Bodrum ilçesinde düzenlenen konserde şarkıları ile anıldı

Bodrum'da Zeki Müren'i anma konseri

MUĞLA (AA) - Sanatçı Zeki Müren'in anısına şarkılarının seslendirildiği bir konser düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin katkıları ile "Masal tadında" adlı anma konseri gerçekleştirildi.
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Korosu sanatçıları, 2,5 saat boyunca Zeki Müren'in şarkılarını seslendirdi.
Programın sunuculuğunu Orkestra Şube Müdürü Turgay Mercan ve Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner yaptı.
Nusret Parmaksız şefliğinde koro ve solo seslendirilen şarkılara dinleyenler de zaman zaman eşlik etti.
Balerin Canan Şahin'in iki şarkının müziği eşliğinde bale gösterisi sunduğu etkinlikte seslendirilen şarkılar arasında, "Manolya", "Gözlerinin içine başka hayal girmesin", "Şimdi Uzaklardasın", "Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin" isimli eserler de yer aldı.
Konserin sonunda ses sisteminden Zeki Müren'in kendi sesinden "İşte Benim Zeki Müren" şarkısı yayınlandı.
Konseri, aralarında sinema oyuncusu Nuri Alço'nun da olduğu yaklaşık bin 500 kişi izledi.

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Zek MürenMuğlaKonserBursa Büyükşehir BelediyesiBodrumAnma
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