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Bodrum sokaklarında develer gezdirildi

- Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, sezonun ilk deve güreşleri öncesinde havut giydirilip süslenen develerle kortej geçişi yapıldı

Bodrum sokaklarında develer gezdirildi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, yapılacak deve güreşleri öncesinde çok sayıda deve, Bodrum sokaklarında dolaştırıldı.

Kızılağaç deve güreşleri arenasında yarın yapılacak deve güreşleri öncesince 20'ye yakın deve, sahiplerince Bodrum sokaklarında gezdirildi. İlçede sezonun ilk deve güreşleri öncesinde havut giydirilip süslenen develerle kortej geçişi yapıldı.

Davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Belediye Meydanı'na getirilen develeri gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, gazetecilere yaptığı açıklamada, deve güreşi kültürüne sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Güreşlerin Bodrum'un en büyük kültürel etkinliklerinden birisi olduğunu ifade eden Kocadon, "Güzel bir havada, çok sayıda devenin katılımıyla güreşleri yarın gerçekleştireceğiz. Umarım bu güreşler bir festival havasında, bir panayır havasında geçer ve halkımıza mutlu bir gün yaşatırız." diye konuştu.

Deve sahibi Mustafa Oduncuoğlu da güreşlerde, aralarında Antalya, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir'in de olduğu birçok kentten 150'den fazla devenin yer alacağını kaydetti.

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