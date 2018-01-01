Bodrum ve Marmaris'te yeni yıl kutlaması

MUĞLA (AA) - Muğla'nın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te vatandaşlar, yeni yılı soğuk havaya rağmen suni kar altında ve havai fişeklerle meydanlarda karşıladı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te vatandaşlar ve tatilciler meydanları doldurdu. Binlerce vatandaş meydanlarda yeni yıla suni kar altında ve havai fişek gösterileri eşliğinde "merhaba" dedi.

Bodrum ilçesinde vatandaşlar yeni yılı aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'nda havai fişek gösterini izleyerek karşıladı.

Akşam saatlerinden itibaren başta Bodrum Belediye Meydanı olmak üzere Kumbahçe, Paşatarlası, Kale Caddesi ve bir çok cadde ve sokakta yoğunluk oluşturan vatandaşlar, buralardaki gece kulüplerinde eğlendi.

Bazı vatandaşlar da kent merkezindeki ara sokaklarda sokak sanatçılarının çaldığı müzik eşliğinde eğlenirken, bazıları da soğuk havada horon tepti.

Yeni yıla dakikalar kala yüzlerce kişi meydanda bir araya geldi. Vatandaşlar yapılan havai fişek gösterisini izledi.

- Marmaris'te vatandaşlar meydanı doldurdu

Marmaris'te binlerce vatandaş yeni yılı meydanda karşıladı. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda belediye tarafından kurulan platformdan suni kar yağdırıldı. Yeni yılın ilk dakikalarında da havai fişek gösterisi yapıldı.

Dans okulları öğrencileri de gece boyunca şovlar yaparak, yılbaşı eğlencesine renk kattı.