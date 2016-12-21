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Bodrum'da Nartugan şenliği düzenlendi

- Güneşin doğuşu anlamına gelen şenlikte sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlandı

Bodrum'da Nartugan şenliği düzenlendi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, "günün yeniden doğuşu" anlamına gelen "Nartugan" şenliğinde katılımcılar sahilde yakılan ateş etrafında dans edip, dilek ağacına çaput bağladı.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneğince, Gündoğan sahilinde gerçekleştirilen etkinlik, sembolik hayat ağacına renkli çaputların bağlanması, lokma ve salep gibi ikramlarla başladı.

Bodrumluların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte variller içerisinde ateş yakıldı. Şenliğe katılanlar defler ve ziller eşliğinde dans etti. Şenliğe katılan bale ve dans eğitmeni Şanda Karhanlı, şaman gösterisi yaptı.

Gündoğan Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Bodrum'da 2010 yılından bu yana yapıldığını söyledi.

Nartuganın "günün yeniden doğuşu" anlamına geldiğini ifade eden Höcek, "Bu bir gelenektir. Atalarımızdan gelen geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Gündoğan'da, yani buranın adına yakıştığını düşünüp bu etkinliği buradan başlattık." dedi.

Etkinlikte insanların dilek ağacına dileklerini astığını ve ateş etrafında çeşitli oyunlar oynadıklarını belirten Höcek, bir arada olmanın hazzını yaşamak için bu etkinliğin yapıldığını kaydetti.

İki yıldır eşiyle birlikte Bodrum'da yaşamını sürdüren İngiliz uyruklu Carol Yates de sahilde insanların bir araya gelmesinin çok güzel bir görüntü oluşturduğunu belirterek "Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

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AteşBodrumGüneşMuğlaNartuganSahil
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