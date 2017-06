MUĞLA (AA) - İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) tarafından, zihinsel engelli bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmayı hedefleyen "Sanat ve Biz" projesi kapsamında, dünyanın resim sanatına damga vuran ressamlarının 12 klasik eseri, down sendromlu gençlerin fotoğraflarıyla birleştirilmesi ile oluşturulan eserler Bodrum 'da sergileniyor.

İZEV Genel Koordinatörü Merve Kılıç, Marina çarşısındaki meydanda açılan serginin, Türkiye genelindeki 13. sergileri olduğunu söyledi.

Projenin yurt dışına gidecek ilk sosyal sorumluluk projesi olacağını vurgulayan Kılıç, "Yurt dışından talepler var. Devam serimiz olan 'Hayvanlar ve Biz' ile yola devam edeceğiz." dedi.

Bir down sendromlu bireyin modayı takip edebileceği, çeşitli alanlarda profesyonelleşebileceğini anlatmak istediklerini işaret eden Kılıç "Bu sergide her tablonun yüzünü down sendromlu gencimizin yüzü ile değiştirdik. Burada vermek istediğimiz mesaj 'Hayatın her alanında olduğu gibi sanatta da biz varız.' İddiamız şu ki Leonardo da Vinci bugün yaşasaydı belki de Mona Lisa'nın yüzü yerine down sendromlu bir kadının yüzünü kullanabilirdi." diye konuştu.

- Yurt dışında da açılacak

Projenin koordinatörü Hakan Kural ise "Bu projeyi yaparken hedefimiz down sendromlu gençlerin hayatın her yerinde var olabileceklerini ifade etmekti. Ana teması 'Hayat ve Biz' olan projenin ilk sergisinde 'Sanat ve Biz' olarak dünyaca ünlü tabloya down sendromlu gencimizin yüzlerini yerleştirdik. Serinin ikinci sergisi 'Hayvanlar ve Biz' temmuz ayında tamamlanacak. Eylül ya da ekim ayında yurt dışına gidecek" dedi.

Sergiyi ziyaret edenlere, engelli bireylerin imzaladığı, sergi görsellerinden oluşan özel defter hediye edildi.

Sergi 14 Haziran'a kadar gezilebilecek.