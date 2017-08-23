Bodrum'da tatilcilere Osmanlı yemeği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmeci, Osmanlı saraylarında yapılan 40 çeşit yemeği, yerli ve yabancı tatilcilerin beğenisine sunuyor.

Restoran işletmecisi ve aşçı Gülşen Coşanöz, Yalıkavak Mahallesi'nde hizmet veren işletmesinde "Kavun dolması", "Mahmudiye", "Medfune", "Mastabe", "Patlıcan Herise salatası", "Rosbi salatası", "Dövme hıyar salatası" gibi tatlı ve tuzlunun bir arada olduğu farklı lezzette yemekler yapıyor.

"Paluzeç", "Zerde" ve "Saray helvası" gibi tatlıları da özenle müşterilerinin damak tadına sunuluyor. Yemekler eski gümüş ve bakır kaplarda müşterilere servis ediliyor.

Coşanöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı saray mutfağının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Bu yemeklerin bütün dünyaya tanıtılması gerektiğini ifade eden Coşanöz, son 5 yıldır mutfağında Osmanlı yemekleri yaptığını belirtti.

- Osmanlı mutfağını yaşatmak istiyor

Osmanlı mutfağının çok ilginç yemeklerinin olduğunu aktaran Coşanöz, "Mesela kavun dolması var. Bu şekil olarak da çok enteresan bir yemek. Tatlı ile tuzlunun birleşimi. Tadı da çok enteresan. Bu kadar önemli bir yemeği bütün dünyaya tanıtmaya azmettim. Bu yemeği yerli ve yabancı çok misafire yedirdim." diye konuştu.

Kavun dolması yemeğini sadece rezervasyonla aldıklarına değinen Coşanöz, bunun sebebinin yemeğin yapımının ve pişirilmesinin uzun ile zahmetli olmasından kaynaklandığını anlattı.

Coşanöz, Bodrum'un sadece deniz, güneş kum olmadığını dile getirerek, "Bu mutfağı yaşatmak için girişimlerimiz var. Gastronomi Turizm Derneğinin Bodrum şubesini açmak için çalışıyorum." dedi.

Tatil için Almanya'dan gelen ve Osmanlı mutfağının lezzetlerini tadan Yıldırım Taşlıçal, daha önce böyle bir yemeklerle karşılaşmadığını söyledi.