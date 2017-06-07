MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen konserde Trio Immersio grubu sahne aldı.
Avusturya Kültür Ofisi ve Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) iş birliğinde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen etkinlikte, Trio Immersio grubu klasik müzik konseri verdi.
Kemanda Vira Zhuk, çelloda Anna Maria Niemiec ve piyanoda Mariam Vardzelashvili'den oluşan grup, Haydn, Mozart ve Brahms'tan eserler seslendirdi.
Ülkelerinin müzikal yansımalarını Viyana Oda Müziği geleneğiyle harmanlayıp müzikseverlere sunan Ukrayna, Polonya ve Gürcistan kökenli üç müzisyenin iki saat süren konserini yaklaşık bin kişi izledi.
Konseri izleyenler arasında Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Romana Königsbrun, Avusturya Ticaret Ataşesi Georg Karabaczek, Avusturya'nın Muğla Fahri Konsolosu Neyiz San, emekli büyükelçi Pulat Tacar, BODTO 2. Başkanı İbrahim Akkaya, davet üzerine ilçeyi ziyarete gelen Avusturya'nın İntegrative Hofgemeinschaft Loidholdhof Vakfı yetkilileri de yer aldı.