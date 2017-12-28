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Bodrum'da yaşayan yabancılar Noel'i kutladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan yabancılar Noel'i kutladı.Bodrum Belediyesi tarafından, bir kafede gerçekleştirilen Noel etkinliğinde variller içerisinde ateş yakılarak, davetlilere Bodrum mandalinası ve bazı ikramlarda...

Bodrum'da yaşayan yabancılar Noel'i kutladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan yabancılar Noel'i kutladı.

Bodrum Belediyesi tarafından, bir kafede gerçekleştirilen Noel etkinliğinde variller içerisinde ateş yakılarak, davetlilere Bodrum mandalinası ve bazı ikramlarda bulunuldu.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, burada yaptığı konuşmada, yabancı misafirlerin Bodrum'u anlatan, tanıtan birer turizm elçisi olduğunu söyledi.

Bodrum'da dünya barış topluluğu gibi yaşadıklarını ifade eden Kocadon, "Bu beni son derece mutlu ediyor. Sadece Bodrumluların değil, sizlerin de belediye başkanı olmaktan mutluyum, onurluyum, gururluyum." dedi.

Katılımcılardan Rus uyruklu Julia Altan da 7 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İngiliz uyruklu Annie Onursan ise 1982 yılında Bodrum'a geldiğini, seyahat acentesi işlettiğini belirterek, "Bodrum Harika bir yer. Bu nedenle burada yaşıyorum. Hayatımın geri kalanında da burada yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Debbie Abbott ise 24 yıldır yaşadığı Bodrum'un güvenli bir yer olduğunu kaydetti.

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